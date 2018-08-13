2018-08-13T12:28:24+03:00
Происшествия

В тульском кафе «Тарелка» нашли очаг сальмонеллы: заболели 19 человек

Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле специалисты Роспотребнадзора завершили комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания острой кишечной инфекцией среди посететителей ООО «Летние площадки» кафе Тарелка, расположенного в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Как выяснилось, пострадало в результате обеда в общепите 19 человек, несколько человек были госпитализированы. Среди заболевших есть и несколько сотрудников заведения.

Оказалось, что возбудителем заболевания стала сальмонелла.

- Заболевшие пострадали в результате употребления блюд, загрязненных данным возбудителем по причине несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области. - Обнаружены многочисленные нарушения санитарного законодательства, касающиеся как содержания предприятия общественного питания, так и качества и безопасности пищевой продукции.

По выявленным нарушениям было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Кафе закрыто решением суда на 90 суток.

Очаг заболевания был локализован. Новых заболевших нет, состояние пострадавших удовлетворительное.

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