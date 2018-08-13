Из-за плохих дорог и медленных пожарных: жительница Тульской области рассказала, как потеряла в огне дом

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-13T12:10:03+03:00

Девушка считает, что летний дом можно было спасти хотя бы частично [фото]

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Пожар - это всегда страшно, опасно. Как всегда кажется: «Со мной такое никогда не произойдет!». Но пожары случаются. Сплошь и рядом.

Так, в ярком пламени свой летний дом потеряла семья Пичужкиных. Небольшой, но уютный дом №10, расположенный на улице Свободная села Лужны Чернского района Тульской области.

- Мои родственники, в том числе и я, проживали в доме в летний период, - рассказывает 19-летняя Анастасия Пичужкина. - Все мы приезжали в гости к бабушке, которая проживала там с мая месяца по октябрь ежегодно.

«Горит потолок»

Дружная семья отдыхала, наслаждалась теплым летом, общалась друг с другом. Но днем восьмого августа в дом пришла беда. Произошел пожар.

- В момент возгорания, примерно 12:30, бабушка и тетя находились на кухне, - вспоминает события того страшного дня Анастасия. - В комнате начала лаять собака и скрести дверь лапой. Когда дверь открыли, оттуда повалил черный дым. Мы увидели, что горит потолок.

И глазом моргнуть домочадцы не успели, огонь перекинулся на ковер, а после и на кровать. Пичужкины кинулись спасать имущество, стали заливать кровать водой из ведер. Но бесполезно. Огонь уже охватил всю комнату.

Пожарные без воды

Стало понятно, что нужна служба спасения. Позвонили, вызов был принят.

- Первая пожарная машина прибыла не менее чем через 40 минут после вызова, - отмечает девушка. - Приехал один пожарный. Он был растерян, никакого профессионализма! Вторая машина прибыла на место примерно через час двадцать. Но нужного объема воды для тушения огня у них почему-то не было. Да и на вид техника МЧС выглядела просто ужасно!

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Несколько раз спецмашина уезжала набирать воду из пруда. По подсчетам Пичужкиных, каждый раз это занимало 30-40 минут. Горящий дом это явно никак не спасало.

«Спасать тут уже нечего»

Вскоре машина, которая прибыла первой, и вовсе уехала - не смогли набрать воду. Махнув на прощанье рукой, они сказали своим коллегам: «Спасать тут уже нечего, думаем, сами справитесь».

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Вторая машина осталась приблизительно до 19:00. Поливать угли. Для этого им не понадобилось никакого специального пожарного оборудования. Спасатели воспользовались обычным шлангом для полива огорода.

Когда от дома остались только кирпичные стены, пожарные сказали владельцам сгоревшего строения: «Извините, сделали, что смогли».

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Не верится

- Ожоги на руках моей тети теперь всегда будут напоминать ей об этом страшном дне, - вспоминает Анастасия. - Она получила их, пытаясь спасти сумку с документами через разбитое окно. Так же она опалила волосы и ресницы. А вот пожилая бабушка даже не верит в произошедшее. Она в шоковом состоянии.

Ущерб в результате пожара, составил, конечно же, приличную сумму. Но, к сожалению, дом был не застрахован и рассчитывать на какую-то компенсацию семья не может.

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СТОИТ ОТМЕТИТЬ

Чтобы добраться до села Лужны, пожарным нужно проехать через мост. Однако, по словам Анастасии, он является аварийным и ездить по нему запрещено. Сама дорога к селу также оставляет желать лучшего. Именно из-за нее, по мнению девушки, люди не могут своевременно получить помощь спасателей или медиков.

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КОММЕНТАРИЙ МЧС

- По факту изложенного пострадавшими в публикации назначено проведение служебного расследования. Ответственные лица будут наказаны, - отметил врио начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев. - Благодарю жителей, что не стали молчать, а сообщили о произошедшем. Это дает нам возможность оперативнее решать проблемы в пожарных частях отдаленных районов региона.