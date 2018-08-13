2018-08-13T09:09:54+03:00
Общество

В Тульской области прошел межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка»

Желающие могли приобрести тульский мед и насладиться концертной программой
Виктория ЯКУШИНА
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11 августа, накануне Медового Спаса, на центральной площади Епифани прошел традиционный межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».

По традиции на площади выстроились торговые ряды. Все желающие могли продегустировать и приобрести различные сорта меда свежего урожая тульских пасек и хозяйств соседних регионов, принять участие в чемпионате Епифани по пчеловодству.

На празднике работала выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества. Народные умельцы проводили мастер-классы для гостей.

В концертной программе «На Дону стоим! Дон славим!» приняли участие лучшие детские и взрослые фольклорные коллективы Тульской области и других регионов.

На главной сцене праздника выступили артисты Губернаторского духового оркестра и ансамбля «Куликово поле», певец Александр Паклин.

В течение дня Музей купеческого быта ждал посетителей на традиционную экскурсию с чаепитием. Стоит отметить, что в этом году музей празднует 20-летие.

Вечером на главной сцене фестиваля выступил Московский казачий хор, а завершением стал праздничный салют.

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