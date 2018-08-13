В Тульской области прошел межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка»
11 августа, накануне Медового Спаса, на центральной площади Епифани прошел традиционный межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка».
По традиции на площади выстроились торговые ряды. Все желающие могли продегустировать и приобрести различные сорта меда свежего урожая тульских пасек и хозяйств соседних регионов, принять участие в чемпионате Епифани по пчеловодству.
На празднике работала выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества. Народные умельцы проводили мастер-классы для гостей.
В концертной программе «На Дону стоим! Дон славим!» приняли участие лучшие детские и взрослые фольклорные коллективы Тульской области и других регионов.
На главной сцене праздника выступили артисты Губернаторского духового оркестра и ансамбля «Куликово поле», певец Александр Паклин.
В течение дня Музей купеческого быта ждал посетителей на традиционную экскурсию с чаепитием. Стоит отметить, что в этом году музей празднует 20-летие.
Вечером на главной сцене фестиваля выступил Московский казачий хор, а завершением стал праздничный салют.