«Королевой лета-2018» стала тулячка Алена Зуйкова
В разгар жаркого сезона сайт TULA.KP.RU провел состязание для обладательниц самых красивых фото в купальниках - фотоконкурс «Королева лета-2018».
За победу боролись несколько горячих пляжных красоток города.
Но самую обаятельную и привлекательную «Королеву лета» выбрали наши читатели, которые отдавали свои голоса за фавориток у нас на сайте.
В результате, победителем виртуального баттла по версии читателей «КП» стала Алена Зуйкова.
Призом для нее станет фотосессия с профессионалом своего дела, фотографом «КП-Тула» Алексеем Фокиным. Также у победительницы есть шанс попасть на кавер-обложку «Комсомольской правды — Россия».
Для получения своего приза просим Алену связаться с нами по телефону 52-41-35.
Организатор конкурса: ООО «Дом прессы».
Адрес редакции: г. Тула, Городской переулок, 15Б.