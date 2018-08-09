2018-08-10T15:11:16+03:00
Общество

«Королевой лета-2018» стала тулячка Алена Зуйкова

Поздравляем!
Виктория ЯКУШИНА
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Алена ЗуйковаАлена Зуйкова
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В разгар жаркого сезона сайт TULA.KP.RU провел состязание для обладательниц самых красивых фото в купальниках - фотоконкурс «Королева лета-2018».

За победу боролись несколько горячих пляжных красоток города.

Но самую обаятельную и привлекательную «Королеву лета» выбрали наши читатели, которые отдавали свои голоса за фавориток у нас на сайте.

В результате, победителем виртуального баттла по версии читателей «КП» стала Алена Зуйкова.

Призом для нее станет фотосессия с профессионалом своего дела, фотографом «КП-Тула» Алексеем Фокиным. Также у победительницы есть шанс попасть на кавер-обложку «Комсомольской правды — Россия».

Для получения своего приза просим Алену связаться с нами по телефону 52-41-35.

Организатор конкурса: ООО «Дом прессы».

Адрес редакции: г. Тула, Городской переулок, 15Б.

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