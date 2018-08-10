И снова "нефть": у жителей Тулы из кранов течет черная вода

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-10T15:01:56+03:00

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Жители домов по проспекту Ленина и в поселке Косая Гора в Туле вот уже который день надеются увидеть, что из крана вновь потекла прозрачная вода. Но тщетно. По трубам перемещается черная жидость, которую в народе прозвали "нефтью".

В соцсетях туляки отмечают, что пробовали сливать эту красоту на протяжении нескольких часов, однако, толку ноль.

- Фильтру пришел конец, сеткам на кранах тоже, сантехника рыжая, белье в "стиралке" испорчено, - негодуют туляки. - Что делать? Еще и отключают воду постоянно! Сил нет уже никаких! На дворе 21 век, а мы как пещерные люди!

На вопрос, что делать, в соцсети так ответа никто и не нашел. Потому, туляки, продолжая негодовать, "хвастаются" фотографиями - у кого вода чернее.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети