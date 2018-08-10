2018-08-10T09:35:29+03:00
Общество

В Тульской области возросло количество преступлений

Увеличение отмечено в девяти районах Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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С начала 2018 года на территории Тульской области зарегистрировано 6 721 преступление. Это на 561 преступление больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщили в прокуратуре региона, увеличение отмечено в девяти районах области. Наиболее значительно - в Советском, Зареченском и Пролетарском районах Тулы, городе Щекино и в Веневском районе.

Однако, в целом по области на 2% сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений. Их число уменьшилось с 1 697 до 1 663.

В то же время в Щекино, в Веневском, Кимовском, Тепло-Огаревском районах, в Пролетарском и Привокзальном районах Тулы, а также в Воловском районе количество таких деяний увеличилось почти в два раза.

В целом по области сократилось число погибших от рук преступников. Исключение составили только города Новомосковск и Щекино, Алексинский, Ленинский районы области.

Более трети всех зарегистрированных преступлений - кражи. Число мошенничеств возросло на 268 преступных деяний.

Зарегистрировано 600 наркопреступлений. Больше всего в городах Щекино и Новомосковск, в Пролетарском, Советском и Зареченском районах г. Тулы, Ясногорском районе.

Сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует, что половина зарегистрированных преступлений совершены лицами, ранее уже их совершавшими.

Каждое пятое деяние совершено в пьяном виде.

Незначительно снизилось количество преступлений, совершенных в соучастии.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, за анализируемый период возросло более чем на 22 % и составило свыше 2 тысяч деяний.

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