Особое внимание уделяется противопожарной безопасности тульских школ

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-12T10:30:27+03:00

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В Тульской области продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году.

К учебному году готовятся 842 учреждения. Уже принято около 600 образовательных организаций. Завершить приемки планируется до начала учебного года.

В приемочную комиссию вошли представители территориальных отделов надзорной деятельности МЧС России по Тульской области, управления Министерства внутренних дел России по городу Туле, управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области, депутаты Тульской городской Думы, представители Тульской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, управления образования администрации города Тулы, территориальных управлений администрации города Тулы.

Ответственные лица должны провести объективную оценку готовности организаций к началу учебного года. Особое внимание со стороны надзорных органов МЧС уделяется противопожарному состоянию объектов, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации, обучению персонала пожарно-техническому минимуму.

С 15 августа в Главном управлении МЧС России по Тульской области стартует «Месячник безопасности», который продлится до 15 сентября. В рамках месячника сотрудники МЧС будут проводить учебные тренировки и занятия с учащимися общеобразовательных заведений.