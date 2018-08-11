Юная тулячка скончалась в больнице после визита к зубному врачу
Причиной гибели жительницы Плавска стал анафилактический шок после анестезии в кресле стоматолога
.
Изменить размер текста:
Девушка умерла в одной из больниц Тульской области после визита в кабинет стоматолога. Информация об этом появилась в социальных сетях.
С острой зубной болью она записалась на прием к стоматологу. После осмотра было выявлено, что больной зуб нуждается в удалении. Введение анестезии вызвало анафилактический шок.
Вертолетом санавиации девушка была доставлена в Тулу, где спустя сутки она скончалась.
По факту смерти проводится проверка.