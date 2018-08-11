2018-08-11T15:18:39+03:00
Общество

Юная тулячка скончалась в больнице после визита к зубному врачу

Причиной гибели жительницы Плавска стал анафилактический шок после анестезии в кресле стоматолога
Юлия КУДЫМОВА
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Девушка умерла в одной из больниц Тульской области после визита в кабинет стоматолога. Информация об этом появилась в социальных сетях.

С острой зубной болью она записалась на прием к стоматологу. После осмотра было выявлено, что больной зуб нуждается в удалении. Введение анестезии вызвало анафилактический шок.

Вертолетом санавиации девушка была доставлена в Тулу, где спустя сутки она скончалась.

По факту смерти проводится проверка.

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