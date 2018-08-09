2018-08-09T12:20:36+03:00
Спорт

Чемпионка мира Татьяна Кошелева может усилить «Тулицу»?

В сети появилась информация о совместных тренировках волейболисток
Мария ВЛАСОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Чемпионка мира Татьяна Кошелева замечена на тренировке с «Тулицей» в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

- Сегодня шел на работу через парк. Бежит «Тулица» по тропинкам. Среди них - Татьяна Кошелева! Вроде слышал, что она в этом сезоне едет в Бразилию. А может произошло чудо и она с нами? - пишет шокированный туляк в группе болельщиков волейбольного клуба «Вконтакте».

За информацией «Комсомолка» обратилась к директору ВК «Тулица» Валерию Московскому. Однако руководитель команды не смог прокомментировать ситуацию в связи с плотной подготовкой ко Дню физкультурника.

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Справка КП

Татьяна Сергеевна Кошелева - российская волейболистка, нападающая-доигровщица, игрок сборной России, заслуженный мастер спорта. Двукратная чемпионка России. Чемпионка мира 2010, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015).

Татьяна родилась 23 декабря 1988 года в Минске, но путь ее, как волейболистки, начался именно в оружейной столице, когда она в возрасте 11 лет переехала жить в Тулу с родителями.

Когда девочка начала заниматься волейболом в тульской секции, ей посчастливилось поехать на отбор игроков в детскую сборную по волейболу. Там ее заприметила тренер Ирина Беспалова, и девочка стала частью команды. Так и начался путь Татьяны в большом спорте.

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