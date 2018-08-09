Туляки, отравившиеся в "Тарелке", могут требовать возмещения вреда

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-09T10:06:26+03:00

Заболевшие после обеда в кафе имеют право обратиться с письменной претензией к ООО «Летние площадки»

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Напомним, 6 августа 2018 года, восемь туляков свалились с острой кишечной инфекцией после обеда в кафе "Тарелка" в ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Пятеро из заболевших были госпитализированы.

По информации регионального Роспотребнадзора, потребители вправе предъявить исполнителю - ООО «Летние площадки» требование о возмещении вреда здоровью, причиненного некачественной услугой, а также о компенсации морального вреда и полного возмещения понесенных убытков.

- Все пострадавшие от приема пищи в кафе "Тарелка" имеют право обратиться с письменной претензией и подтверждающими документами к исполнителю услуги с указанными требованиями, а при отказе в решении данного вопроса обратиться в суд с иском, - отметили в ведомстве.

Отметим, что потребитель может предъявить иск в суд по своему месту жительства или пребывания, по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения или исполнения договора.

Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

Более подробную консультацию о судебной защите прав потребителей можно получить по телефону «горячей линии» 55-55-50 ежедневно по будням с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.