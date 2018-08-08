2018-08-08T17:05:31+03:00
Общество

На башню Тульского кремля вернули отреставрированную икону

Реставрация иконы Казанской Божией Матери прошла в Тульском областном художественном музее
Виктория ЯКУШИНА
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Святыню вернули на прежнее местоСвятыню вернули на прежнее место
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На стене Одоевской башни Тульского кремля вновь появилась икона Пресвятой Богородицы «Казанская». Икона отсутствовала около двух недель.

После реставрации в Тульском областном художественном музее и освящения в Успенском соборе Тульского кремля святыню вернули на место.

Одоевская башня (Башня Одоевских ворот) названа так потому, что через нее шла дорога на Одоев. Второе название - Казанская, так как на фасаде башни в нише располагается икона Казанской Божией Матери.

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