На башню Тульского кремля вернули отреставрированную икону
Реставрация иконы Казанской Божией Матери прошла в Тульском областном художественном музее
Святыню вернули на прежнее место
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На стене Одоевской башни Тульского кремля вновь появилась икона Пресвятой Богородицы «Казанская». Икона отсутствовала около двух недель.
После реставрации в Тульском областном художественном музее и освящения в Успенском соборе Тульского кремля святыню вернули на место.
Одоевская башня (Башня Одоевских ворот) названа так потому, что через нее шла дорога на Одоев. Второе название - Казанская, так как на фасаде башни в нише располагается икона Казанской Божией Матери.