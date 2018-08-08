2018-08-08T16:52:14+03:00
Общество

День города Тулы: 10-метровые пироги, картофель со сковороды, новые арт-объекты

В администрации города обсудили подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 872-й годовщине города Тулы и Дню Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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Праздничное изображение на площади ЛенинаПраздничное изображение на площади Ленина

Новогодние часы обратного отсчета

8 августа был представлен дизайн-проект праздничного оформления Тулы. Ко Дню города на рекламных конструкциях, установленных на территории областного центра, будут размещены 30 щитов, задействованы 20 сити-форматов.

Макет праздничного изображения (щит)

Макет праздничного изображения (щит)

На 17 мультимедийных экранах будут транслировать видеоролики, посвященные празднованию Дню города.

Традиционно оформят флагштоки и флаговые композиции. Они украсят площадь Ленина, площадь Победы, центральные и магистральные улицы города.

Макет праздничного изображения (флаговая композиция)

Макет праздничного изображения (флаговая композиция)

На двусторонних конструкциях, которые крепятся к мачтам уличного освещения, появятся праздничные изображения.

Макет праздничного изображения (панель-кронштейны)

Макет праздничного изображения (панель-кронштейны)

На площади Ленина гостей празднования будут встречать малая архитектурная форма «Самовар», «Часы обратного отсчета», композиция «Тула 872».

Арт-объект «Часы обратного отсчета»

Арт-объект «Часы обратного отсчета»

А около музея оружия — обновленный арт-объект «Я люблю Тулу». В новом облике Тула предстанет к 1 сентября.

Арт-объект «Я люблю Тулу»

Арт-объект «Я люблю Тулу»

Городской пикник

Также на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города в администрации Тулы стало известно о наполнении пространств, задействованных в праздновании.

8 сентября будет организовано торговое обслуживание на ул. Менделеевской, на набережной реки Упы со стороны ул. Пролетарской, новом городском пространстве «Тульская набережная» в старом русле реки Упы.

Малая архитектурная форма «Самовар»

Малая архитектурная форма «Самовар»

Центром торговли на ул. Менделеевской будут служить 10 деревянных домов. Здесь можно будет попробовать пряники от различных пекарен, белевские сладости, русскую и французскую выпечку, шашлык, приготовленный по различным рецептам. Одновременно покупатели увидят в продаже оригинальную косметическую продукцию, изделия с гравировкой по металлу.

Туляков ждет насыщенная программа празднования

Туляков ждет насыщенная программа празднования

На набережной реки Упы со стороны ул. Пролетарской будет организован городской пикник. Пожаренный на сковороде картофель будет подаваться с мясными деликатесами, солениями, бутербродами.

К чаю тулякам предложат пироги

К чаю тулякам предложат пироги

«Тульское чаепитие» со специально испеченными 10-метровыми пирогами с капустой станет хорошим дополнением. Также будут работать зоны продажи продукции общественного питания. Здесь приготовят русские блины, шашлык, сэндвичи, хот-доги.

Набережная Упы

Набережная Упы

В новом городском пространстве на постоянном основе будут работать киоски с бургерами, пельменями, венскими вафлями; стрит-фуд из фудтраков, кофейни, торговые точки с мороженым. Также планируется организовать прокат лодок.

Отметим, что концепция празднования еще дорабатывается.

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