День города Тулы: 10-метровые пироги, картофель со сковороды, новые арт-объекты
Новогодние часы обратного отсчета
8 августа был представлен дизайн-проект праздничного оформления Тулы. Ко Дню города на рекламных конструкциях, установленных на территории областного центра, будут размещены 30 щитов, задействованы 20 сити-форматов.
Макет праздничного изображения (щит)
На 17 мультимедийных экранах будут транслировать видеоролики, посвященные празднованию Дню города.
Традиционно оформят флагштоки и флаговые композиции. Они украсят площадь Ленина, площадь Победы, центральные и магистральные улицы города.
Макет праздничного изображения (флаговая композиция)
На двусторонних конструкциях, которые крепятся к мачтам уличного освещения, появятся праздничные изображения.
Макет праздничного изображения (панель-кронштейны)
На площади Ленина гостей празднования будут встречать малая архитектурная форма «Самовар», «Часы обратного отсчета», композиция «Тула 872».
Арт-объект «Часы обратного отсчета»
А около музея оружия — обновленный арт-объект «Я люблю Тулу». В новом облике Тула предстанет к 1 сентября.
Арт-объект «Я люблю Тулу»
Городской пикник
Также на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города в администрации Тулы стало известно о наполнении пространств, задействованных в праздновании.
8 сентября будет организовано торговое обслуживание на ул. Менделеевской, на набережной реки Упы со стороны ул. Пролетарской, новом городском пространстве «Тульская набережная» в старом русле реки Упы.
Малая архитектурная форма «Самовар»
Центром торговли на ул. Менделеевской будут служить 10 деревянных домов. Здесь можно будет попробовать пряники от различных пекарен, белевские сладости, русскую и французскую выпечку, шашлык, приготовленный по различным рецептам. Одновременно покупатели увидят в продаже оригинальную косметическую продукцию, изделия с гравировкой по металлу.
Туляков ждет насыщенная программа празднования
На набережной реки Упы со стороны ул. Пролетарской будет организован городской пикник. Пожаренный на сковороде картофель будет подаваться с мясными деликатесами, солениями, бутербродами.
К чаю тулякам предложат пироги
«Тульское чаепитие» со специально испеченными 10-метровыми пирогами с капустой станет хорошим дополнением. Также будут работать зоны продажи продукции общественного питания. Здесь приготовят русские блины, шашлык, сэндвичи, хот-доги.
Набережная Упы
В новом городском пространстве на постоянном основе будут работать киоски с бургерами, пельменями, венскими вафлями; стрит-фуд из фудтраков, кофейни, торговые точки с мороженым. Также планируется организовать прокат лодок.
Отметим, что концепция празднования еще дорабатывается.