В Туле морг на Дрейера лишился права заниматься ритуальными услугами

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-08T12:58:16+03:00

Предоставление не связанных с целями деятельности Бюро иных услуг законом не предусмотрено

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Тульский УФАС России установил, что в сентябре-октябре 2017 года начальник ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» утвердил положение об организации платных немедицинских услуг, перечень, а также прейскурант.

Бюро оказывало ритуальные услуги по санитарной и косметической обработке трупа, услуги по бальзамированию, предпохоронному сохранению тел умерших, а также услуги по прокату зала и его оформлению для проведения гражданской панихиды, обряда поминовения.

Проанализировав документы, утвержденные начальником бюро, антимонопольная служба установила, что нормы данных актов дают преимущества Бюро на рынке оказания ритуальных услуг.

Кроме того, осуществление Бюро платных немедицинских услуг (ритуальных услуг) создает условия совмещения данным учреждением функций органа власти и функций хозяйствующего субъекта, что противоречит требованиям Закона о защите конкуренции.

Тульское УФАС России выдало Бюро предупреждение об отмене вышеуказанных актов. Бюро с выводами антимонопольного органа не согласилось и обжаловало предупреждение в судебном порядке. Но Арбитражный суд Тульской области остался на стороне УФАС России по Тульской области. Бюро лишилось права заниматься ритуальными услугами.