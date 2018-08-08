2018-08-08T12:58:16+03:00
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Шоу белых китов в Туле: выиграй билеты за репост!

Чтобы получить пригласительные на увлекательное представление - необходимо выполнить простые условия
Виктория ЯКУШИНА
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С 3 августа, на площадке ГМ «ЛИНИЯ» в Туле, начал свои гастроли дельфинарий с программой «Шоу белых китов».

Два дельфина-белухи и морской котик с удовольствием продемонстрируют Вам все свои таланты. Животные во время выступления поют, рисуют, танцуют, а также выполняют сложные акробатические номера! Кроме того, для всех желающих после выступления можно сфотографироваться с питомцами. Вы получите потрясающие эмоции, которые останутся в вашей душе на всю жизнь!

Объем бассейна 300м3. Засыпается около 15 тонн соли. Оборудован бассейн тремя фильтрами, которые работают беспрерывно и фильтруют воду через кварцевый песок. Специалисты дельфинария доводят качество и свойства воды, которая не уступает морской воде. Питаются животные исключительно морской рыбой (Горбуша, сельдь, терпуг, минтай, мясо кальмара). В день они съедают около 50 кг рыбы.

В свою очередь, «Комсомольская правда в Туле» дает возможность всем желающим получить БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ В ДЕЛЬФИНАРИЙ НА ШОУ БЕЛЫХ КИТОВ! Подробнее о розыгрыше - здесь.

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