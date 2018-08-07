В ночь на 13 августа жители Тульской области увидят самый красивый звездопад года

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-07T17:31:33+03:00

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В ночь на 13 августа жители нашей страны, в том числе и Тульской области, смогут наблюдать самый красивый звездопад 2018 года.

Как сообщают специалисты, 11 августа 2018 года пройдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, которое будет видно на севере и востоке страны. А с 12 на 13 августа россиян ждет красивейший метеоритный дождь.

На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. Ожидается до 100 метеоров в час.

Чтобы увидеть звездопад, необходимо смотреть в сторону созвездия Персея. Лучшим временем для наблюдения за космическими телами станет период с 23:00 до 03:00, а самый пик зрелища придется на 1-2 часа ночи.