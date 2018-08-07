2018-08-07T12:22:47+03:00
Общество

В Туле выступит Хор Сретенского монастыря

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Хор Сретенского монастыряХор Сретенского монастыря
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Песенное творчество выражает душу и характер каждого народа. В песне запечатлены его радости, мечты и надежды. Память о великих и трагических событиях своей истории народ бережно хранит в песнях. 17 октября 2018 года в ГКЗ состоится праздничный концерт Хора Сретенского монастыря «О России петь». Выступление прославленного коллектива и встреча с любимыми песнями подарит зрителям радость и самые добрые эмоции.

Хор Сретенского монастыря – уникальное явление современного хорового искусства, коллектив, обладающий не только великолепным и разнообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской манерой, которая позволяет современной международной аудитории по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения разных веков, так и популярные народные, советские и эстрадные песни. Мужской хор, возглавляемый регентом, заслуженным артистом России Н.С.Жилой, не раз покорял слушателей разных стран. Концертные программы Хора звучали в лучших залах более чем 35 стран мира (Библиотека конгресса США, Карнеги Холл, Ройс Холл и мн.др). Хор был удостоен чести исполнения Гимна России на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.

17 октября 2018 года в программе праздничного концерта «О России петь» прозвучат лучшие произведения как духовного, так и светского репертуара хора. Эмоциональное, искреннее, раздольное и проникновенное исполнение народных песен и произведений песенной классики никого не оставят равнодушным!

Когда: 17 октября 2018 года

Где: ГКЗ, г. Тула, ул. Советская, 2

Билеты можно приобрести на сайтах ТулаКонцерт.рф, planzala.ru и по телефонам: 79-03-86 и 385-385

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