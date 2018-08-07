В Туле мошенники заставляли пенсионеров переписывать на себя квартиры

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-07T10:07:06+03:00

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд

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Прокурор Советского района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

На скамье подсудимых 49-летний генеральный директор ООО «Центральное бюро недвижимости и Ко», 33-летний безработный мужчина, 59-летний неработающий, ранее судимый мужчина, 36-летний ранее судимый директор ООО «Гранит». Их обвиняют в мошенничестве. Также 30-летнего ранее судимого директора ООО «Мастерсервис» обвиняют в пособничестве в мошенничестве.

В ходе следствия установлено, один из мужчин узнал, что в квартире на ул. Дмитрия Ульянова живет пенсионер, злоупотребляющий спиртным. После этого он решил завладеть его квартирой. Рыночная стоимость жилплощади составляет 2 467 396 рублей.

25 июля 2017 года мужчина с подельником доставили пенсионера в отделение МФЦ, чтобы подать пакет документов для оформления купли-продажи квартиры потерпевшего обвиняемому.

В МФЦ потерпевший, думая, что подписывает документы для оформления его в дом престарелых, подписал договор купли-продажи, принадлежащей ему квартиры и расписку о получении им 1,8 млн рублей. Однако на деле он денег не получил, а мошенники завладели его квартирой.

Позже обвиняемый получил информацию о проживании мужчины, не имеющего близких родственников, в квартире по ул. Седова. Он также решил завладеть квартирой, рыночная стоимость которой составляет 2 306 410 рублей. Мужчина, оформил ее на номинального покупателя без передачи денег потерпевшему. При этом квартиру, как и прежде, оценили в 1,8 млн рублей.

Затем другой мошенник пришел в квартиру мужчины и под видом подписания документов на ремонт квартиры и попросил потерпевшего подписать договор купли-продажи. Тот подписал документы. Договор впоследствии также заверил подписью номинальный покупатель.

Затем один из мужчин передал подписанные документы на регистрацию. И вскоре право на квартиру пенсионера было прекращено.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд.