Как идут работы на улице Ложевой в Туле

6 Авг. 17:30 2018-08-06T17:46:47+03:00

В этом году заменят дорожное покрытие на всей улице (от ул. Пролетарской до Восточного обвода)

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Улица Ложевая - одна из загруженных улиц Пролетарского района с большим трафиком движения. Последний раз ремонт дорожного покрытия здесь проводился в 2012 году.

Фото: Алексей ФОКИН

Сама же дорога была построена еще в советские годы. Как итог, дорожное полотно сильно изношено.

Потратят 41,4 млн рублей

В этом году на улице отремонтируют дорогу от ул. Пролетарской до Восточного обвода в обоих направлениях.

Фото: Алексей ФОКИН

Из-за сложности работ, ремонт ул. Ложевой проводится участками и состоит из нескольких этапов. Первыми стартовали работы от ул. Пролетарской до ул. Кирова.

3 августа специалисты подрядной организации приступили к ремонту дорожного полотна от ул. Калинина до Восточного обвода. Всего в планах уложить 45,1 тыс. кв. м асфальта. Ремонт дороги обойдется в 41,4 млн рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

- Работы по капитальному ремонту дорожного полотна проводятся по ул. Ложевой в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить их подрядчик планирует при благоприятных погодных условиях до 1 сентября, - сообщили «Комсомолке» в администрации города.

Четная сторона перекрыта

Пока специалисты выполняют работы, четную сторону улицы перекрыли для проезда транспорта на две недели. Избежать перекрытия нельзя было по нескольким причинам. Во-первых, на улице выявлены места пучинообразования, пластичные деформации асфальтобетона. А во-вторых, нарушено основание дорожного полотна.

На тех участках дороги, где возможно проводить ремонт без перекрытия, подрядчик будет работать ночью, а там где планируется перекрытие – в круглосуточном режиме.

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас движение транспорта осуществляется по нечетной стороне в обоих направлениях. Не поменялась и схема движения общественного транспорта. На период производства работ пустили дополнительные трамваи - на 1 единицу по маршрутам №9, №10, №13.

Фото: Алексей ФОКИН

По завершении всех работ, в приемке объекта примут участие сотрудники городской администрации, специалисты дорожной отрасли, депутаты Тульской городской Думы, представители общественного совета, активы ТОСов и жители города. Срок гарантии на выполненные работы — 5 лет.