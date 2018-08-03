В Туле охранник ТРЦ ранил двух коллег ножом
Накануне, 3 августа, в Туле охранник торгово-развлекательного центра в Пролетарском районе ранил двух коллег ножом. Инцидент произошел на фоне конфликта между мужчинами. Один из них решил положить ему таким образом конец.
Удары ножом мужчина наносил в комнате отдыха для охраны торгового комплекса. Полицейские, находившиеся поблизости, задержали вооруженного охранника. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.
Задержанного мужчину отправили для освидетельствования в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта уточняются, цитирует собеседника агентства Интерфакс.