2018-08-04T09:27:57+03:00
Происшествия

В Туле охранник ТРЦ ранил двух коллег ножом

Инцидент произошел в комнате отдыха для охраны торгового комплекса
Мария ВЛАСОВА
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Накануне, 3 августа, в Туле охранник торгово-развлекательного центра в Пролетарском районе ранил двух коллег ножом. Инцидент произошел на фоне конфликта между мужчинами. Один из них решил положить ему таким образом конец.

Удары ножом мужчина наносил в комнате отдыха для охраны торгового комплекса. Полицейские, находившиеся поблизости, задержали вооруженного охранника. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.

Задержанного мужчину отправили для освидетельствования в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта уточняются, цитирует собеседника агентства Интерфакс.

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