2018-08-03T17:25:31+03:00
Общество

Погода в Туле 4 августа: жара 30 градусов

Атмосферное давление в Туле и области 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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В субботу, 4 августа 2018 года, в Туле и области переменная облачность.

Осадков в оруженой столице также ожидать не стоит.

Ветер по прогнозам синоптиков будет западный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.

Жара продолжится с прежней силой. Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +25…+30°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

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