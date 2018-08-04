Погода в Туле 4 августа: жара 30 градусов
Атмосферное давление в Туле и области 740-745 мм рт. ст.
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В субботу, 4 августа 2018 года, в Туле и области переменная облачность.
Осадков в оруженой столице также ожидать не стоит.
Ветер по прогнозам синоптиков будет западный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.
Жара продолжится с прежней силой. Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +25…+30°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.