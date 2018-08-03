Женщины Тульской области живут более чем на 11 лет дольше, чем мужчины

3 Авг. 15:24 2018-08-03T15:35:36+03:00

Для снижения смертности мужчин в Тульской области реализуется проект «Мужское здоровье»

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В Тульской области реализуется комплекс мер по охране мужского здоровья.

Средняя продолжительность жизни мужчин в регионе составляет 64,8 года. Тогда как женщины губернии живут более чем на 11 лет дольше.

В связи с этим, по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе в 2018 году стартовал проект «Мужское здоровье».

Был определен комплекс мер на основе анализа структуры смертности мужского населения активного трудоспособного возраста и с учетом предложений от руководителей предприятий.

Совокупность мер преполагает эффективное решение задач по:

- приверженности мужчин к ведению здорового образа жизни и лечению;

- снижению потребления алкоголя и табака.

А также включает в себя:

- проведение выездных профилактических осмотров на предприятиях области;

- создание на предприятиях и в организациях условий для занятий сотрудников физкультурой и спортом, в том числе для возобновления практики проведения утренней «производственной» гимнастики;

- установление различных видов мер поощрения для сотрудников, отказавшихся от курения;

- приобретение вакцины против гриппа и вакцинация не менее 50% от общего числа работающих;

- создание информационного портала для консультирования по вопросам репродуктивного здоровья мужчин «Вопрос специалисту» на сайте Тульской областной клинической больницы.

Главная цель проекта - снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, онкозаболеваний и внешних причин, увеличение продолжительности их жизни.

Уже сейчас на многих предприятиях региона активно развивают организацию досуга, проводят занятия физкультурой и спортом, обеспечивают здоровое питания сотрудников.

Кроме того, в Тульской области продолжаются экспресс-обследования с помощью мобильного комплекса «Мужское здоровье» на предприятиях и во время массовых мероприятий в городах.

Уже проведено почти 24 тысячи обследований. В результате было выявлено около 2250 отклонений.

Все прошедшие диагностику мужчины продолжают дообследования, консультации и лечение. Информация об этом отслеживается через региональную информационную систему Тульской области.