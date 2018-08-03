В Тульской области пластиковые окна стали причиной несчастных случаев с детьми

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-03T14:31:48+03:00

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Ежегодно с наступлением жары учащаются несчастные случаи, которые связанны с выпадением маленьких детей из окон. Через больницы Тульской области в жаркий сезон проходят десятки детей, выпавших из окон.

- В июле в клиническую больницу вновь поступали дети, получившие травмы в результате падения их окон. К счастью, полученные травмы не угрожали жизни, дети упали на землю или траву под окном. Но даже в этом случае пострадавшие получают ушиб внутренних органов и другие травмы, - рассказала Ирина Рублевская, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я.Ваныкина». - Падения с высоты, как правило, приводят к черепно-мозговым травмам, повреждениям центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов и требуют длительного лечения. Иногда ребенок так и не может полностью восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. Бывают случаи, когда ребенок умирает на месте или в больнице.

Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, утверждает Наталья Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. «Сейчас во всех квартирах устанавливают пластиковые окна, укомплектованные москитными сетками. Опасность представляют крепления. Они сделаны из тонкого пластика и ломаются даже при малейшем надавливании, и тем более не выдерживают веса ребенка, - поясняет она. – Вполне объяснимое желание проветрить помещение может привести к трагедии, так как дети воспринимают защиту от насекомых, как надежную опору. В июле от падения из окна пострадало 6 детей».

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Сделайте ваше окно безопасным

- Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

- Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

- Жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.

- Установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

- Фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком.

- Если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты снизу и сверху, откройте форточку.

- В случае с металлопластиковым окном поставьте раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно.

- Нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах. Из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку.

- Не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание.

Жизнь наших детей бесценна

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:

- Ребенок не может находиться без присмотра. В особенности в помещениях, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть.

- Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр».

- Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.