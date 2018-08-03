2018-08-03T14:31:48+03:00
Общество

В Тульской области пластиковые окна стали причиной несчастных случаев с детьми

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Ежегодно с наступлением жары учащаются несчастные случаи, которые связанны с выпадением маленьких детей из окон. Через больницы Тульской области в жаркий сезон проходят десятки детей, выпавших из окон.

- В июле в клиническую больницу вновь поступали дети, получившие травмы в результате падения их окон. К счастью, полученные травмы не угрожали жизни, дети упали на землю или траву под окном. Но даже в этом случае пострадавшие получают ушиб внутренних органов и другие травмы, - рассказала Ирина Рублевская, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я.Ваныкина». - Падения с высоты, как правило, приводят к черепно-мозговым травмам, повреждениям центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов и требуют длительного лечения. Иногда ребенок так и не может полностью восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. Бывают случаи, когда ребенок умирает на месте или в больнице.

Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, утверждает Наталья Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. «Сейчас во всех квартирах устанавливают пластиковые окна, укомплектованные москитными сетками. Опасность представляют крепления. Они сделаны из тонкого пластика и ломаются даже при малейшем надавливании, и тем более не выдерживают веса ребенка, - поясняет она. – Вполне объяснимое желание проветрить помещение может привести к трагедии, так как дети воспринимают защиту от насекомых, как надежную опору. В июле от падения из окна пострадало 6 детей».

.

.

Сделайте ваше окно безопасным

- Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

- Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

- Жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.

- Установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

- Фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком.

- Если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты снизу и сверху, откройте форточку.

- В случае с металлопластиковым окном поставьте раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно.

- Нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах. Из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку.

- Не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание.

Жизнь наших детей бесценна

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:

- Ребенок не может находиться без присмотра. В особенности в помещениях, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть.

- Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр».

- Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24
В Туле суд отложил рассмотрение дела по обвинению онколога в смерти пациентки
В Туле состоялась приемка тротуаров
«Ростелеком» предлагает тульскому бизнесу принципиально новые тарифы мобильной связи «Вызов»
Житель Тульской области пойдет под суд за угон, совершенный шесть лет назад
«Ростелеком» предложил тулякам сыграть по промо-цене
В Тульской области снизился объем водопотребления
На Рязанской в Туле микроавтобус протаранил "Матиз"
В страшном ДТП под Тулой погибла 20-летняя девушка-водитель
Тульская область лидирует в ЦФО по динамике снижения выбросов в атмосферу
13-летний подросток из Тульской области умыкнул у мужчины мопед
Тульская набережная готовится к открытию
8 лет строгача: житель Тульской области задушил знакомую платьем
Соседские войны: житель Тульской области избил черенком от лопаты троих человек
В Туле прошел рейд по контролю разрытий
Житель Тульской области до смерти забил руками своего родственника
Погода в Туле 3 августа: до +31 градуса
На Оборонной в Туле огнем полыхал частный дом
В Туле состоится гала-концерт «Кремлевская опера»
В Донском восемь человек тушили горящую квартиру
График работы экскурсионного автобуса в Туле на 4 и 5 августа
Горящий дом в тульском поселке тушили 15 человек
Для настроения и отличной прически: житель Тульской области пойман на краже из магазина
Выпить и приодеться: житель Тульской области украл из магазина шотландский виски и куртку
Директор киреевского завода пойдет под суд за причинение государству многомиллионного ущерба
Мохаммед Кадири – в тульском «Арсенале»
В Тульской области женщина задолжала по алиментам около 30 тысяч рублей
На трассе под Тулой столкнулись фура и легковушка: пострадали люди
В Тульской области молодой человек задушил платьем 52-летнюю женщину
Пьяный туляк до смерти забил сожительницу