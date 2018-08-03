2018-08-03T09:21:15+03:00
Происшествия

Вадим Жерздев останется под домашним арестом до 3 октября

Срок меры пресечения бывшему главе администрации Новомосковска был продлен на 2 месяца
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста экс-главе администрации города Новомосковска Тульской области Вадиму Жерздеву.

Напомним, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ходатайство следователей было удовлетворено. Срок домашнего ареста Вадиму Жерздеву продлен на 2 месяца, а всего до 2 месяцев 16 суток, то есть до 3 октября 2018 года.

Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Туле суд отложил рассмотрение дела по обвинению онколога в смерти пациентки
В Туле состоялась приемка тротуаров
«Ростелеком» предлагает тульскому бизнесу принципиально новые тарифы мобильной связи «Вызов»
Житель Тульской области пойдет под суд за угон, совершенный шесть лет назад
«Ростелеком» предложил тулякам сыграть по промо-цене
В Тульской области снизился объем водопотребления
На Рязанской в Туле микроавтобус протаранил "Матиз"
В страшном ДТП под Тулой погибла 20-летняя девушка-водитель
Тульская область лидирует в ЦФО по динамике снижения выбросов в атмосферу
13-летний подросток из Тульской области умыкнул у мужчины мопед
Тульская набережная готовится к открытию
8 лет строгача: житель Тульской области задушил знакомую платьем
Соседские войны: житель Тульской области избил черенком от лопаты троих человек
В Туле прошел рейд по контролю разрытий
Житель Тульской области до смерти забил руками своего родственника
Погода в Туле 3 августа: до +31 градуса
На Оборонной в Туле огнем полыхал частный дом
В Туле состоится гала-концерт «Кремлевская опера»
В Донском восемь человек тушили горящую квартиру
График работы экскурсионного автобуса в Туле на 4 и 5 августа
Горящий дом в тульском поселке тушили 15 человек
Для настроения и отличной прически: житель Тульской области пойман на краже из магазина
Выпить и приодеться: житель Тульской области украл из магазина шотландский виски и куртку
Директор киреевского завода пойдет под суд за причинение государству многомиллионного ущерба
Мохаммед Кадири – в тульском «Арсенале»
В Тульской области женщина задолжала по алиментам около 30 тысяч рублей
На трассе под Тулой столкнулись фура и легковушка: пострадали люди
В Тульской области молодой человек задушил платьем 52-летнюю женщину
Пьяный туляк до смерти забил сожительницу