Вадим Жерздев останется под домашним арестом до 3 октября

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-03T09:21:15+03:00

Срок меры пресечения бывшему главе администрации Новомосковска был продлен на 2 месяца

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Следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста экс-главе администрации города Новомосковска Тульской области Вадиму Жерздеву.

Напомним, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ходатайство следователей было удовлетворено. Срок домашнего ареста Вадиму Жерздеву продлен на 2 месяца, а всего до 2 месяцев 16 суток, то есть до 3 октября 2018 года.

Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.