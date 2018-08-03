Вадим Жерздев останется под домашним арестом до 3 октября
Срок меры пресечения бывшему главе администрации Новомосковска был продлен на 2 месяца
Фото: Алексей ФОКИН
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Следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста экс-главе администрации города Новомосковска Тульской области Вадиму Жерздеву.
Напомним, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ходатайство следователей было удовлетворено. Срок домашнего ареста Вадиму Жерздеву продлен на 2 месяца, а всего до 2 месяцев 16 суток, то есть до 3 октября 2018 года.
Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.