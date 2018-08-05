2018-08-05T13:00:55+03:00
Звезды

В Туле открылся первый в регионе Центр приема гостей

Планируется, что в городе появятся еще два таких Центра
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба правительства Тульской областиФото: пресс-служба правительства Тульской области
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В Туле распахнул двери первый в регионе Центр приема гостей. 4 августа состоялась торжественная церемония открытия.

Центр был создан на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что в Туле появятся еще два таких Центра.

В Центре приема гостей посетители смогут получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах, гостиницах, достопримечательностях, объектах питания, транспорте и мероприятиях, проходящих в нашем регионе.

Каждый желающий сможет получить путеводители по достопримечательностям региона приобрести Карту гостя – систему лояльности для туристов, предоставляющую путешественникам бонусы, скидки и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов.

В сувенирной лавке гостям будут предложены краеведческая и историческая литература, памятные сувениры и подарки, изделия местных ремесленников, мастеров и художников, и, конечно, тульские пряники, белевская пастила, суворовские конфеты и ароматный чай из знаменитого тульского самовара.

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