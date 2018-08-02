22-летний туляк, подозреваемый в педофилии, отправится под суд
Прокурор Советского района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 22-летнего ранее судимого молодого человека обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Днем 25 сентября 2017 года молодой человек между домами по ул. Болдина и по ул. Оружейная напал на школьницу, возвращавшуюся с занятий.
Он же 13 октября днем у подъезда одного из домов по улице Белкина нашел еще одну жертву. Девочка также возвращалась из школы. Он вошел вслед за ней в подъезд, где, приставив неустановленный следствием предмет к ее горлу, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера
Суд заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, молодой человек в мае 2017 года был осужден за хищение к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Штраф оплачен.
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Кадры видео, предоставленные пресс-службой УМВД России по Тульской области (подробности)