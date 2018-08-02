22-летний туляк, подозреваемый в педофилии, отправится под суд

2 Авг. 17:50 2018-08-02T17:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Советского района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 22-летнего ранее судимого молодого человека обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Днем 25 сентября 2017 года молодой человек между домами по ул. Болдина и по ул. Оружейная напал на школьницу, возвращавшуюся с занятий.

Он же 13 октября днем у подъезда одного из домов по улице Белкина нашел еще одну жертву. Девочка также возвращалась из школы. Он вошел вслед за ней в подъезд, где, приставив неустановленный следствием предмет к ее горлу, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера

Суд заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, молодой человек в мае 2017 года был осужден за хищение к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Штраф оплачен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемый в педофилии в Туле раскаивается в содеянном

Кадры видео, предоставленные пресс-службой УМВД России по Тульской области (подробности)