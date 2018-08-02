Туляки обсуждают возможность отмены 5-балльной системы

2 Авг. 17:25 2018-08-02T17:45:01+03:00

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Вчера, 1 августа, в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Рособрнадзоре снова подняли вопрос о введении 12-балльной системы оценок в школах. Эта тема периодически обсуждается в течение вот уже нескольких лет.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, которому принадлежала инициатива о введении в школах единого государственного экзамена, считает, что пятибалльная система устарела и ее надо менять: «Сейчас применяется 4-балльная система, так как «кол» уже давно никому не ставят». Общественный деятель полагает, что учителей используют промежуточные оценки «с плюсом» и «с минусом», и эти нюансы необходимо «легализовать».

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Раньше применялись другие системы

В разное время в России применялись 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльные системы оценки знаний. Изначально, как и в Европе, существовала трёхразрядная система оценок. В Киевской духовной академии в 1737 году высший разряд обозначает выдающиеся успехи: «учения изрядного, надежного, доброго, честного, хорошего, похвального». Средний разряд обозначает успехи «учения посредственного, мерного, нехудого». Низший разряд характеризует успехи ниже среднего: «учения слабого, подлого, прехудого, безнадежного, ленивого». Постепенно словесная оценка становилась однообразней и короче, она чаще заменялась цифровой.

Традиция обозначать цифрами прилежание и успехи учеников утвердилась в России ещё в начале XIX века. Тогда в гимназиях употреблялись цифры от 0 до 5. Нуль показывал, что ученик совсем не исполнил своих обязанностей; если он получал два «нуля» подряд, то он подвергался телесному наказанию. «Пять» ставили только за отличное знание урока. В 1837 году официально установлена 5-балльная система оценивания знаний.

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Сколько людей – столько мнений

Своим отношением к возможной реформе в системе образования поделились туляки и гости нашего города.

Елена Н., бухгалтер:

Любое новшество вызывает сначала отторжение. Особенно тяжело тем, кто должен будет на себе испытать перемены. Но, думаю, на качество образования это никак не повлияет.

Кирилл Н., предприниматель:

К подобным нововведениям отношусь отрицательно. Я привык в 5-балльной системе. Мне понятно, что стоит за каждой оценкой. Если будет введена новая система, мне будет сложно оценить успехи моего ребенка в школе. Трудности возникнут и у учителей, и у родителей. Такая шкала «размывает» представления о том, хорошо или плохо учится школьник.

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Екатерина С., работник склада:

Возможно, такие меры принимаются для того, чтобы легализовать наши дипломы в Европе. Но мне кажется, проблема не в разных системах оценок, а в качестве образования, эрудиции педагогов и желании детей учиться.

Николай, студент колледжа:

В принципе, нормально отношусь, это лучше чем просто «4» например. И сразу понятно, что у тебя «4» ближе к «5» или к «3».

Юлия В., студентка:

Считаю, что это правильно. Бывают случаи, когда все выучил, хорошо рассказал или решил, допустив одну ошибку, получил 4. А кто-то, толком не зная, наплел что-то правдоподобное, поверхностно ответив на все вопросы, и получил тот же балл.

Катерина П., терапевт:

Если это такая же система, как и 5-балльная, то есть «отлично» 10-12 баллов, «хорошо» 7-11, «удовлетворительно» 4-6, и так далее, то почему бы и нет. Если детям объяснят, к чему стремиться, то это приемлемые изменения. Большой разницы не вижу.

Елена К., педагог из Беларуси:

10-балльная система мне сейчас нравится, так как уже к ней привыкли, и она помогает точнее оценивать знания. Теперь 5-балльная система мне кажется какой-то «размытой». Вот в 10 бальной оценивание выглядит так: 10 (5+) – это отлично освоенный материал и дополнительные сведения, полученные самостоятельно. 9 или (5) – это хорошо выученное домашнее задание, 8 или (5-) – немного «не дотянул». Вместо одной «пятерки» три оценки с разными «оттенками». Минус 10-балльной системы в том, что высчитывается среднее арифметическое за четверть. Если ребенок один раз получил плохую оценку, то исправить очень сложно. Если при среднем бале «9» ученика вдруг оценили на «4» или «5», это очень повлияет на результат. А дети – не роботы, бывают и у них «плохие дни». Я считаю, что оценка вообще ничего не определяет. Но, если надо оценивать знания, то 10-балльная система вполне удобна. Насчет 12-бальной – не знаю.

Полина К., студентка заочного отделения, работает в турагентстве:

Считаю проблему надуманной и несущественной. В стране много других проблем, на которые можно потратить время, деньги и усилия.

Мария Р., студентка:

В нашем вузе действует балльно-рейтинговая шкала. Это накопительная система оценки. С одной стороны она мотивирует к самообразованию и посещению лекций, но с другой - отражает суммарный объем проделанной учебной работы. Поэтому многие студенты, сталкиваясь с необходимостью выполнять дополнительные задания для повышения рейтинга, выбирают более низкую итоговую оценку, даже при отличном знании предмета. Думаю, у любой системы есть недостатки и достоинства. Поэтому изменения формальны и не влияют на знания.