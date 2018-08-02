Полицейские отправили тульских десантников поплавать в пруду
Спокойные гуляния семейных десантников в Белоусовском парке в Туле сменились бурными купаниями в фонтане других представителями воздушно-десантных войск.
Но продолжились ныряния рыбкой в водомет недолго. К месту произошедшего подъехали стражи порядка. Крылатая гвардия была вынуждена выйти из воды и побеседовать с полицейскими.
Правоохранители в свою очередь портить праздник десантникам не стали. Без составления каких-либо протоколов, они вежливо отправили мужчин купаться на пруд, дабы вояки не получили травмы, прыгая в фонтан.
Как это было - ниже на фото:
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН