Полицейские отправили тульских десантников поплавать в пруду

2 Авг. 16:57 2018-08-02T17:13:41+03:00

"Голубые береты" устроили купания в фонтане в ЦПКиО, но продолжилось это недолго [фото]

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Спокойные гуляния семейных десантников в Белоусовском парке в Туле сменились бурными купаниями в фонтане других представителями воздушно-десантных войск.

Но продолжились ныряния рыбкой в водомет недолго. К месту произошедшего подъехали стражи порядка. Крылатая гвардия была вынуждена выйти из воды и побеседовать с полицейскими.

Правоохранители в свою очередь портить праздник десантникам не стали. Без составления каких-либо протоколов, они вежливо отправили мужчин купаться на пруд, дабы вояки не получили травмы, прыгая в фонтан.

Как это было - ниже на фото:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН