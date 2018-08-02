2018-08-02T17:13:50+03:00
Общество

Туляки празднуют День ВДВ у фонтана в парке

В этом году - празднование проходит по-семейному [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

2 августа все десантники нашей страны празднуют День воздушно-десантных войск России. Не стали исключением и тульские "голубые береты".

"Крылатая гвардия" уже побывала на торжественном мероприятии на территории 51 парашютно-десантного полка, а теперь отправилась гулять по городу и в Белоусовский парк - к фонтанам. Благо, погода благоволит. В Туле тридцатиградусная жара.

Но традиционных купаний в водометах не наблюдается. Все скорее по-семейному: дети, жены, фото на память, улыбки и смех. В воде плещутся разве что дети, изнемогающие на солнцепеке.

Как это было - запечатлел наш фотокорреспондент:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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