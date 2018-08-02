Туляки празднуют День ВДВ у фонтана в парке
2 августа все десантники нашей страны празднуют День воздушно-десантных войск России. Не стали исключением и тульские "голубые береты".
"Крылатая гвардия" уже побывала на торжественном мероприятии на территории 51 парашютно-десантного полка, а теперь отправилась гулять по городу и в Белоусовский парк - к фонтанам. Благо, погода благоволит. В Туле тридцатиградусная жара.
Но традиционных купаний в водометах не наблюдается. Все скорее по-семейному: дети, жены, фото на память, улыбки и смех. В воде плещутся разве что дети, изнемогающие на солнцепеке.
Как это было - запечатлел наш фотокорреспондент:
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН