Тульские десантники празднуют День ВДВ на территории 51 парашютно-десантного полка
Публикуем фото с мероприятия
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 2 августа 2018 года, тульские десантники собрались на территории 51 парашютно-десантного полка, чтобы отпраздновать День воздушно-десантных войск.
В голубые береты традиционно облачились не только "небесные воины", но и их дети и жены.
На мероприятие прибыл и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он возложил цветы к мемориалу и вручил медали и грамоты отличившимся военнослужащим.
Публикуем фото с празднования:
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН