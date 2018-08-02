Тульские десантники празднуют День ВДВ на территории 51 парашютно-десантного полка

2 Авг. 10:09 2018-08-02T17:13:55+03:00

Сегодня, 2 августа 2018 года, тульские десантники собрались на территории 51 парашютно-десантного полка, чтобы отпраздновать День воздушно-десантных войск.

В голубые береты традиционно облачились не только "небесные воины", но и их дети и жены.

На мероприятие прибыл и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он возложил цветы к мемориалу и вручил медали и грамоты отличившимся военнослужащим.

Публикуем фото с празднования:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН