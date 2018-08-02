2018-08-02T09:13:23+03:00
Общество

Василий ХУДЫК: о Туле, медицинских мошенниках и сборщиках денег в маршрутках

Начальник УМВД России по г. Туле Василий Худык в интервью «Комсомолке» рассказал о местной специфике преступлений и новом подразделении по борьбе с мошенничествами
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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Вы проработали год на посту начальника городского УМВД. Какие вы поставили задачи перед коллективом, возглавив городское управление?

- Основная задача сотрудников органов внутренних дел, была и остается - это обеспечение безопасности граждан, охрана общественного порядка, предупреждение и раскрытие преступных посягательств, в первую очередь, относящихся к категории тяжких.

По различным причинам все преступления раскрыть невозможно, но надо сказать, что личный состав городской полиции сегодня выкладывается в полном объеме, отрабатывая по максимуму каждое преступное посягательство.

За первое полугодие было раскрыто без малого 1,5 тысячи преступлений, выросли показатели раскрываемости по тяжким и особо тяжким составам. Сегодня они составляют более 70 %. Пресечена почти 21 тысяча административных правонарушений. Участковыми на обслуживаемых административных участках раскрыто 485 преступлений.

Большое внимание уделяется профилактической работе с общественностью и населением. Ежемесячно я провожу встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций, довожу до населения информацию о наиболее распространенных видах преступлений, даю рекомендации о мерах предосторожности, отвечаю на вопросы граждан, принимаю обращения.

Так, на одной из встреч мы получили информацию о лицах, которые занимаются сбытом наркотиков методом тайников-закладок. Нами был проведен целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых была задержана группа лиц, занимающихся распространением психотропных веществ. Изъято более килограмма наркотиков - это тысяча доз. Возбуждены уголовные дела.

Какие у вас впечатления о Туле? Что вам сразу бросилось в глаза, и с чем сейчас приходится сталкиваться из того, что свойственно только нашему городу?

- Тула — прекрасный город. Это пятый регион, где я служу. Здесь мне приходилось бывать и ранее, еще когда работал в Калужской области. Нужно отметить, что за последние несколько лет в городе произошли значительные положительные изменения. С каждым годом областной центр становится более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов из других регионов и государств. Кроме того, Тула - один из основных звеньев оборонно-промышленного комплекса страны. Все это накладывает отпечаток на специфику нашей деятельности.

Есть ли отличия в криминогенной обстановке, специфике преступлений между Тулой и городами, в которых вы также работали (Магадане, Калуге и Хакасии)?

- Отличия не кардинальные, но существуют. Например, в Хакасии часто совершаются такие преступления, как хищение скота: регион в основном сельскохозяйственный, с развитым животноводством. В Магадане хищения иного плана - портовый город, с традициями золотодобычи.

А для Тулы, как и для большинства городов Центрального федерального округа, характерной чертой остаются кражи, в том числе в общественных местах, из торговых точек, автомобилей, грабежи и угоны машин.

А мошенничества?

- К сожалению, преступники стараются идти «в ногу со временем», отсюда и значительное количество преступлений с использованием информационных технологий.

В первом полугодии число совершенных на территории Тулы мошенничеств выросло до 340, при этом 67 из них - совершены с использованием средств мобильной связи, 156 - сети «интернет».

С целью усиления противодействия мошенническим проявлениям в 2017 году в нашем городе и регионе было создано специализированное отделение по раскрытию мошенничеств, совершенных с использованием средств электронных платежей и (или) мобильных телефонов. Сотрудники этого подразделения активно включились в работу.

Буквально на прошлой неделе из Самары доставили подозреваемого, который длительный период времени по всей России совершал телефонные мошенничества. Он сообщал своим жертвам, что правоохранительными органами задержан их родственник и для того, чтобы того отпустили, нужно перечислить или передать определенную сумму денег. В Туле был задержан его подельник - таксист. Сумма причиненного ущерба в некоторых случаях доходила до 500 тысяч рублей. В настоящее время установлено 15 потерпевших.

Кстати, о телефонных звонках. В последнее время участились факты мошеннических действий в отношении туляков, в том числе и навязывание платных услуг различными медицинскими центрами. На прием к специалистам горожан заманивают как раз посредством звонков. Откуда у них телефонные номера?

- Мы сейчас занимаемся этими структурами. В ходе оперативных мероприятий выясняем, в том числе и каким образом к ним попадают базы данных. Понятно, что через недобросовестных работников некоторых организаций. Есть вопросы и к коммунальным службам: по линии газового обслуживания, энергосбыта (когда предлагают установить счетчики — Ред.). Мы по ним целенаправленно работаем, проводим проверки, по результатам которых принимаем соответствующие процессуальные решения.

Ежедневно туляки наблюдают, как по маршруткам ходят подростки с ящиками и собирают пожертвования якобы на лечение детей…

- Мы сейчас устанавливаем людей, организовавших такую деятельность, проводим проверочные мероприятия. Под видом различных благотворительных фондов могут работать обычные мошенники. Нам необходимо определить их схемы и понять, куда эти деньги идут и как распределяются. Если собранные денежные средства действительно направляются на благое дело - лечение детей, то можно сказать спасибо таким людям. Если факты вызывают сомнения, мы их выявляем и пресекаем.

Какие резонансные преступления в Туле требовали вашего непосредственного участия?

- Я выезжаю на все тяжкие и особо тяжкие преступления: квартирные кражи, убийства, разбойные нападения, преступления в отношении пенсионеров.

Несколько месяцев назад в селе Хрущево мужчина в состоянии наркотического опьянения взял в заложники своего малолетнего ребенка и угрожал его жизни. Я выехал на место происшествия одним из первых. Здесь работали сотрудники всех правоохранительных структур, с мужчиной велись переговоры. К сожалению, в отношении фигуранта пришлось применять оружие. Другого выхода не было. Существовал риск того, что может пострадать ребенок. Сейчас мужчина арестован, идет расследование.

Какую помощь в вашей работе оказывают камеры видеонаблюдения на улицах Тулы в рамках программы "Безопасный город"?

- Разработана программа, которая позволит обеспечить в течение нескольких лет максимальную безопасность детей на территории, прилегающей к школам и дошкольным учреждениям.

С городскими властями была достигнута договоренность о дополнительной установке камеры видеонаблюдения в одном из районов города, где совершен ряд квартирных краж. Сейчас на территории города функционирует 338 камер видеонаблюдения, с помощью которых осуществляется мониторинг мест с массовым пребыванием граждан. С помощью АПК «Безопасный город» выявлено более 230 правонарушений.

Кроме того, с представителями застройщиков обсуждается возможность обеспечения видеонаблюдением новых строительных объектов по системе «безопасный дом – подъезд – лифт – квартира».

Необходим комплексный подход в вопросах безопасности, сегодня принято решение в строящихся микрорайонах города выделять помещения под опорные пункты полиции, где будут нести службу участковый, инспектор по делам несовершеннолетних, оперативный работник уголовного розыска, находясь в шаговой доступности к населению. Граждане смогут в любое время обратиться к специалистам разного профиля со своими проблемами, получить профессиональную консультацию и своевременную помощь.

СПРАВКА "КП":

Полковник полиции Василий Худык назначен начальником УМВД России по городу Туле 22 июня 2017 года. Василий Павлович отработал в органах внутренних дел более 30 лет. Прежняя должность - заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Хакасия.

Василий Худык родился в 1962 году в селе Островчаны Хмельницкой области. В 1984 году пришел на службу в милицию в ОВД Каменец-Подольского горисполкома, начинал милиционером взвода моторизованной службы. В 1995 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД России. 23 года проработал в Магаданской области, сначала на различных должностях в службе уголовного розыска, затем возглавлял ОВД Ягоднинского района и УВД города Магадан.

6 лет его профессиональная деятельность была связана с Калугой, где он с 2008 по 2014 годы руководил городским

Управлением МВД. Последние 3 года Василий Павлович являлся заместителем начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Хакасия.

Василий Худык награжден знаком «Почетный сотрудник МВД», медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

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