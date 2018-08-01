Погода в Туле на август 2018: жара и торнадо
Август 2018 года в Туле и области продолжить жарить с неменьшей силой.
Температура воздуха днем будет достигать в среднем 25 градусов. В последние дни месяца ожидается небольшое похолодание - до 20 и ниже градусов.
Периодически в течение месяца будет выпадать небольшой дождь.
Атмосферное давление в среднем - 745 мм рт. ст..
По прогнозам синоптиков, до конца лета жителям региона стоит ожидать гроз и ураганов.
В августе регионы, расположенные близко к Москве, в том числе и Тульскую область, могут накрыть и торнадо. Такого рода явления связанны с перегревом атмосферы и ее перенасыщенностью влагой. Однако, они вряд ли будут сильными.