В Туле установят еще одно колесо обозрения

1 Авг. 10:13 2018-08-01T17:18:28+03:00

Аналогичные проекты уже реализованы при торговых центрах в других крупных городах

Аттракцион высотой 60 метров будет светиться в темноте

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Во вторник, 31 июля, в ММЦ «Родина» в Туле прошли публичные слушания по градостроительным вопросам.

В рамках заседания был представлен проект строительства колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси».

На аттракционе высотой 60 метров будет предусмотрена архитектурная подсветка в ночное время. С высоты гости города и туляки смогут посмотреть Музей оружия, Тульский кремль, цирк, набережную Упы.

Перед стартом работ по возведению колеса инвестору требуется получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Именно с таким прошением и обратился заявитель.

Проект получил одобрение участников слушания.