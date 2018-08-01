2018-08-01T17:18:28+03:00
Общество

В Туле установят еще одно колесо обозрения

Аттракцион высотой 60 метров будет светиться в темноте
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Аналогичные проекты уже реализованы при торговых центрах в других крупных городахАналогичные проекты уже реализованы при торговых центрах в других крупных городах
Изменить размер текста:

Во вторник, 31 июля, в ММЦ «Родина» в Туле прошли публичные слушания по градостроительным вопросам.

В рамках заседания был представлен проект строительства колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси».

На аттракционе высотой 60 метров будет предусмотрена архитектурная подсветка в ночное время. С высоты гости города и туляки смогут посмотреть Музей оружия, Тульский кремль, цирк, набережную Упы.

Перед стартом работ по возведению колеса инвестору требуется получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Именно с таким прошением и обратился заявитель.

Проект получил одобрение участников слушания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24