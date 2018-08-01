2018-08-01T09:49:34+03:00
Спорт

Тула вошла в ТОП-5 городов РПЛ 1 тура сезона-2018/19

Матч в Туле "Арсенал" - "Динамо-Москва" посетили 16 тысяч зрителей
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Аналитики ТурСтат составили рейтинг городов команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам посещаемости матчей 1 тура РПЛ, прошедшего с 28 по 31 июля 2018 года.

Рейтинг был подготовлен на основании данных о посещаемости стадионов на матчах.

По результатам исследования, Тула вошла в ТОП-5 городов Российской Премьер-Лиги 1 тура сезона-2018/19 по популярности у болельщиков.

В первую пятерку также вошли Самара, Москва, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

21 тысяча зрителей, в среднем, посетили матчи 1 тура РПЛ сезона 2018/19, что на 50% больше, чем, в среднем, 14 тысяч зрителей на матчах РПЛ сезона-2017/2018. Вероятно, увеличению количества поклонников футбола поспособствовал минувший ЧМ-2018 в России.

Матч в Туле "Арсенал" - "Динамо-Москва" посетили 16 тысяч зрителей.

Самый посещаемый матч 1 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Крылья Советов" - ПФК ЦСКА (39 тысяч зрителей).

Самый малопосещаемый матч 1 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Уфа" - "Локомотив" (8000 зрителей).

Все восемь матчей 1 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 посетили 168 тысяч зрителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24