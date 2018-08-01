Тула вошла в ТОП-5 городов РПЛ 1 тура сезона-2018/19
Аналитики ТурСтат составили рейтинг городов команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам посещаемости матчей 1 тура РПЛ, прошедшего с 28 по 31 июля 2018 года.
Рейтинг был подготовлен на основании данных о посещаемости стадионов на матчах.
По результатам исследования, Тула вошла в ТОП-5 городов Российской Премьер-Лиги 1 тура сезона-2018/19 по популярности у болельщиков.
В первую пятерку также вошли Самара, Москва, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
21 тысяча зрителей, в среднем, посетили матчи 1 тура РПЛ сезона 2018/19, что на 50% больше, чем, в среднем, 14 тысяч зрителей на матчах РПЛ сезона-2017/2018. Вероятно, увеличению количества поклонников футбола поспособствовал минувший ЧМ-2018 в России.
Матч в Туле "Арсенал" - "Динамо-Москва" посетили 16 тысяч зрителей.
Самый посещаемый матч 1 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Крылья Советов" - ПФК ЦСКА (39 тысяч зрителей).
Самый малопосещаемый матч 1 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Уфа" - "Локомотив" (8000 зрителей).
Все восемь матчей 1 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 посетили 168 тысяч зрителей.