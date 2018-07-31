С 1 августа в Туле изменится порядок записи на прием к врачу

31 Июль 16:27 2018-07-31T16:38:32+03:00

В врачам-специалистам второго уровня теперь можно будет записаться только при условии, если вы состоите на диспансерном учете

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С 1 августа 2018 года в Туле и области изменится порядок записи на прием к врачу.

1. Специальности первого уровня это:

· терапевт;

· педиатр;

· врач общей практики (семейная медицина);

· офтальмолог;

· хирург;

· травматолог-ортопед;

· стоматолог;

· дермато-венеролог;

· акушер-гинеколог;

· уролог;

Самому записаться на прием к этим специалистам можно:

- на портале doctor71.ru;

- в поликлинике при помощи информационного киоска;

- в едином контактном центре по телефону 8 800 450 -33-03

или +7 (4872)33-83-77;

- на портале gosuslugi.ru.

2. Специальности второго уровня:

· кардиолог;

· колопроктолог;

· невролог;

· нефролог;

· пульмонолог;

· ревматолог;

· физиотерапевт;

· онколог;

· гастроэнтеролог;

· аллерголог-иммунолог;

· инфекционист;

· эндокринолог;

· отоларинголог.

К этим врачам самому записаться можно только при условии, если вы состоите на диспансерном учете у данного специалиста. Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи. Записаться вы сможете так же, как в первом случае (пункт №1).

Если вы не состоите на учете, к специалисту второго уровня вас запишет участковый терапевт, педиатр, врач общей практики или фельдшер во время приема.

Изменения произошли в соответствии с пунктом 6 статьи 4 и статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Цель изменений - обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, ведущих первичный (поликлиники, имеющие прикрепленное население, амбулатории, женские консультации, стоматологические поликлиники) амбулаторный прием.