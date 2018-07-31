С 1 августа в Туле изменится порядок записи на прием к врачу
С 1 августа 2018 года в Туле и области изменится порядок записи на прием к врачу.
1. Специальности первого уровня это:
· терапевт;
· педиатр;
· врач общей практики (семейная медицина);
· офтальмолог;
· хирург;
· травматолог-ортопед;
· стоматолог;
· дермато-венеролог;
· акушер-гинеколог;
· уролог;
Самому записаться на прием к этим специалистам можно:
- на портале doctor71.ru;
- в поликлинике при помощи информационного киоска;
- в едином контактном центре по телефону 8 800 450 -33-03
или +7 (4872)33-83-77;
- на портале gosuslugi.ru.
2. Специальности второго уровня:
· кардиолог;
· колопроктолог;
· невролог;
· нефролог;
· пульмонолог;
· ревматолог;
· физиотерапевт;
· онколог;
· гастроэнтеролог;
· аллерголог-иммунолог;
· инфекционист;
· эндокринолог;
· отоларинголог.
К этим врачам самому записаться можно только при условии, если вы состоите на диспансерном учете у данного специалиста. Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи. Записаться вы сможете так же, как в первом случае (пункт №1).
Если вы не состоите на учете, к специалисту второго уровня вас запишет участковый терапевт, педиатр, врач общей практики или фельдшер во время приема.
Изменения произошли в соответствии с пунктом 6 статьи 4 и статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Цель изменений - обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, ведущих первичный (поликлиники, имеющие прикрепленное население, амбулатории, женские консультации, стоматологические поликлиники) амбулаторный прием.