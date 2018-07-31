Ремонтные работы в тульских школах выполнены на 55%

31 Июль 14:00 2018-07-31T17:14:37+03:00

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1 сентября более пяти тысяч маленьких туляков пойдут в первый раз в первый класс. Первый урок будет посвящен истории оружейной столицы. Каждого первоклассника ждет подарок – книга о городе-герое Туле. Сейчас школы уже заканчивают подготовку к встрече «новобранцев».

Досрочно приняты 13 школ. В остальных образовательных учреждениях идет финальный этап ремонтных работ.

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В этом году из муниципального бюджета на подготовку школ к учебному году было выделено более 80 млн. рублей. Большая часть средств направлена на обеспечение безопасности детей и санитарных норм. Большое внимание уделяется модернизации пожарной сигнализации, антитеррористическая защищенность. Школы приводят в порядок имеющиеся ограждения или устанавливают новые. Более 20 млн будет потрачено на обеспечение профессиональной охраны учебных учреждений.

Отремонтированы спортивные площадки и сооружения, коммуникации, внутренние помещения. Недостатки, которые были ранее выявлены на спортивных объектах, устранены. В центре образования №8 откроется новая спортивная площадка.

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Приводят в соответствие дороги вблизи школ к Требованиям ГОСТ. В этом году уделено внимание Советскому району.

- В этом году в дошкольных учреждениях создано 300 дополнительных мест, которые помогут сократить очередь в детские сады. Новые группы уже готовятся принять маленьких ребят, - сообщила начальник управления образования городской администрации Татьяна Золотова. – Не секрет, что требуются дополнительные места и в школах, потому что численность детей школьного возраста растет.

В центрах образования №17 и №8 в новом учебном году заработают два новых центра здорового питания. Школьников и работников ждут отремонтированные пищеблоки и обеденные залы.

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В 2018 году из средств бюджета Тульской области на условиях софинансирования расходов местного бюджета на проведение ремонтных работ направлено более 35 млн руб.

Всего управлению образования администрации города Тулы на проведение ремонтных работ выделено более 17 млн руб., образовательным учреждениям на приобретение оборудования – более 13 млн руб.

В 2018 году из бюджета муниципального образования город Тула (средства местного бюджета) на проведение ремонтных работ и закупку оборудования выделено более 103 млн руб.

На проведение ремонтных работ направлено более 90 млн руб.: на ремонтные работы в дошкольных структурных подразделениях центров образования – более 21 млн руб.; на ремонтные работы в общеобразовательных структурных подразделениях – более 64 млн руб.; на ремонт в учреждениях дополнительного образования – более 1 млн руб.; на ремонт в оздоровительных загородных учреждениях – более 3,6 млн руб.

Из этих сумм благоустройство территорий (в том числе асфальтирование) будет проведено в шести образовательных учреждений на сумму более 7 млн руб. Ремонт кровли (в том числе устройство ограждений кровли и разработка проектно-сметной документации) осуществляется в 18 образовательных учреждениях, на сумму более 23 млн руб. В двух образовательных учреждениях идет устройство ограждений по периметру на сумму около 4 млн руб. В 10 образовательных учреждениях меняют оконные блоки на сумму более 6 млн руб. В 10 образовательных учреждениях на сумму 6,2 млн руб. ремонтируют спортивные площадки. Ремонт внутренних помещений (ремонт групповых, раздевалок, санузлов и т.д.) осуществляется в 16 учреждениях на сумму более10 млн руб.

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На приобретение оборудования направлено более 13,6 млн руб.: в дошкольных структурных подразделениях – около 5 млн руб., в общеобразовательных структурных подразделениях – около 5, 5 млн руб., в учреждениях дополнительного образования – 2,3 млн руб., в оздоровительных загородных учреждениях – 900 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Доступная среда» выделено около 3 млн рублей, в том числе 365 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 135 тыс. руб. – средства бюджета Тульской области, 2,4 млн руб. – средства бюджета муниципального образования город Тула.

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В центрах образования №№ 31, 21, а также в Центре психолого-педагогического и социального сопровождения будут проведены ремонтные работы по оснащению приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов.

В настоящее время ремонтные работы выполнены на 55 %. Завершить их планируется до 25 августа 2018 года.