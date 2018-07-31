2018-07-31T15:13:04+03:00
Общество

Сотни туляков вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Был организован пункт сбора подписей несогласных с нововведениями
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Туляки выступили против пенсионной реформыТуляки выступили против пенсионной реформы
Изменить размер текста:

Вчера, 30 июня, в Туле состоялся митинг против пенсионной реформы. Сбор активных туляков, выступающих против повышения пенсионного возраста, начался около 18.00 в районе Баташевского парка в Заречье. Протестная акция была согласована.

Митингующие принесли плакаты и транспаранты

Митингующие принесли плакаты и транспаранты

Организаторы сетовали, что митинг, который планировалось провести в центре города в субботу, не был согласован. Акцию перенесли в Баташевский сад на 18 часов, когда многие люди только завершают трудовой день. Но, несмотря на это, на митинг пришло около 1000 людей.

Люди надеются. что их голос будет услышан

Люди надеются. что их голос будет услышан

До официального начала и во время митинга осуществлялся сбор подписей против пенсионной реформы для официального обращения к президенту и правительству России. В крупных городах Тульской области уже собрано несколько десятков тысяч подписей, сообщили организаторы, теперь очередь за туляками.

Сбор подписей

Сбор подписей

.

.

«Пусть те, кто голосует за антисоциальную реформу, постоит за станком одну смену, чтобы понять, как будет тяжел такой труд для пожилого человека, которому больше 60 лет», - такие призывы разносились с трибуны. Туляки поддерживали выступающих протестными лозунгами. Многие принесли в Баташевскому парку плакаты и транспаранты с текстами, осуждающими повышение пенсионного возраста. Люди высказывали надежду, что их голос будет услышан и ситуация изменится к лучшему.

Татьяна: Не хочу, чтобы мои дети работали до смерти!

Татьяна: Не хочу, чтобы мои дети работали до смерти!

- Раньше работала на заводе, пока позволяло здоровье. По новому закону пенсионный возраст у меня наступает в 60 лет, но вот уже полтора года – без работы, - рассказала Татьяна Левушкина. - Уже сечас людям после 45 сложно найти достойное место, а на пособие по безработице тоже не проживешь. У меня семья, я не хочу, чтобы мои дети работали до смерти на нищенскую зарплату. Какой может быть пенсия при наших доходах в 20 тысяч рублей?

Светлана: Не все будут "в строю" после 60 лет

Светлана: Не все будут "в строю" после 60 лет

- Я пришла, чтобы высказать протест против повышения пенсионного возраста. Преподаю в высшем учебном заведении, - поделилась тулячка Светлана. - Поскольку у преподавателей вызов нет льготной трудовой пенсии, мне предстоит работать до 63 лет. Считаю это не целесообразным, потому что после 60 лет не каждый человек будет «в строю». Я пришла с детьми, которые понимают, что по ним реформа тоже ударит, поскольку они останутся без рабочих мест и без помощи бабушек, когда появятся дети.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24