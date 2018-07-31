Сотни туляков вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

31 Июль 11:00 2018-07-31T15:13:04+03:00

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Вчера, 30 июня, в Туле состоялся митинг против пенсионной реформы. Сбор активных туляков, выступающих против повышения пенсионного возраста, начался около 18.00 в районе Баташевского парка в Заречье. Протестная акция была согласована.

Митингующие принесли плакаты и транспаранты

Организаторы сетовали, что митинг, который планировалось провести в центре города в субботу, не был согласован. Акцию перенесли в Баташевский сад на 18 часов, когда многие люди только завершают трудовой день. Но, несмотря на это, на митинг пришло около 1000 людей.

Люди надеются. что их голос будет услышан

До официального начала и во время митинга осуществлялся сбор подписей против пенсионной реформы для официального обращения к президенту и правительству России. В крупных городах Тульской области уже собрано несколько десятков тысяч подписей, сообщили организаторы, теперь очередь за туляками.

Сбор подписей

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«Пусть те, кто голосует за антисоциальную реформу, постоит за станком одну смену, чтобы понять, как будет тяжел такой труд для пожилого человека, которому больше 60 лет», - такие призывы разносились с трибуны. Туляки поддерживали выступающих протестными лозунгами. Многие принесли в Баташевскому парку плакаты и транспаранты с текстами, осуждающими повышение пенсионного возраста. Люди высказывали надежду, что их голос будет услышан и ситуация изменится к лучшему.

Татьяна: Не хочу, чтобы мои дети работали до смерти!

- Раньше работала на заводе, пока позволяло здоровье. По новому закону пенсионный возраст у меня наступает в 60 лет, но вот уже полтора года – без работы, - рассказала Татьяна Левушкина. - Уже сечас людям после 45 сложно найти достойное место, а на пособие по безработице тоже не проживешь. У меня семья, я не хочу, чтобы мои дети работали до смерти на нищенскую зарплату. Какой может быть пенсия при наших доходах в 20 тысяч рублей?

Светлана: Не все будут "в строю" после 60 лет

- Я пришла, чтобы высказать протест против повышения пенсионного возраста. Преподаю в высшем учебном заведении, - поделилась тулячка Светлана. - Поскольку у преподавателей вызов нет льготной трудовой пенсии, мне предстоит работать до 63 лет. Считаю это не целесообразным, потому что после 60 лет не каждый человек будет «в строю». Я пришла с детьми, которые понимают, что по ним реформа тоже ударит, поскольку они останутся без рабочих мест и без помощи бабушек, когда появятся дети.