Водитель автобуса, спровоцировавший ДТП с двумя маршрутками, отправится в колонию

30 Июль 18:00 2018-07-30T18:00:42+03:00

По вине мужчины погибли 4 человека, еще 2 пассажиров получили тяжкие телесные повреждения

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Суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Орловской области. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения.

Мужчина, управляя автобусом, двигался по автодороге М-2 «Крым» в направлении Москвы. На 135 км водитель на высокой скорости въехал в два микроавтобуса, стоявших на обочине дороги. Один из них от удара опрокинулся в кювет.

В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте аварии. Еще двое пассажиров получили тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил мужчине 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения и лишил его права управления транспортными средствами на 3 года.

30 июля уголовное дело рассмотрено в апелляционном порядке в Тульском областном суде. Суд оставил приговор Заокского районного суда без изменения.