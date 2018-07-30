2018-07-30T18:00:42+03:00
Происшествия

Водитель автобуса, спровоцировавший ДТП с двумя маршрутками, отправится в колонию

По вине мужчины погибли 4 человека, еще 2 пассажиров получили тяжкие телесные повреждения
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Орловской области. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения.

Мужчина, управляя автобусом, двигался по автодороге М-2 «Крым» в направлении Москвы. На 135 км водитель на высокой скорости въехал в два микроавтобуса, стоявших на обочине дороги. Один из них от удара опрокинулся в кювет.

В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте аварии. Еще двое пассажиров получили тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил мужчине 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения и лишил его права управления транспортными средствами на 3 года.

30 июля уголовное дело рассмотрено в апелляционном порядке в Тульском областном суде. Суд оставил приговор Заокского районного суда без изменения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24