«Арсенал» не смог забить «Динамо», играя в большинстве

30 Июль 11:30 2018-07-30T12:58:01+03:00

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Первый матч Чемпионата России собрал рекордное количество зрителей. Несмотря на 30-градусную жару и палящее солнце, стадион был забит под завязку. В принципе, «Арсенал» никогда не жаловался на поддержку своего «12-го игрока», но и у «Динамо» в этот раз была мощная армия фанатов, заполнившая южную трибуну.

Переломный момент

Матч начался с уверенной атаки «канониров». На 8-й минуте Чаушич случайно налетел на Теттеха в центре поля. В ответ тот грубо ударил нашего защитника по ноге. Произошло это на глазах проводившего первый матч в премьер-лиге Станислава Васильева, и арбитр сразу зажёг перед легионером из Ганы красный свет.

Бело-голубые остались в меньшинстве и засели в обороне. Но «Арсенал» не спешил использовать преимущество. Да и в принципе не спешил. Июльская духота сказалась на обеих командах. К середине тайма стало понятно, что если мяч и залетит в сетку ворот, то лишь благодаря случайности или чуду. В целом, игра больше напоминала поединок ФНЛ, чем матч элитного дивизиона.

Пожалуй, единственный острый момент создал Чаушич на 29-й минуте, с близкого расстояния пробив над перекладиной.

«Нужен Дзюба!»

Второй тайм выдался не менее скучным, если не сказать — унылым. Болельщики распевали кричалки и всячески пытались вселить боевой дух в свою команду. Но по-прежнему ничего интересного на поле не происходило. «Дзюба нужен! Дзюба!», - кричали фанаты, размахивая флагами и шарфами.

На 57-й минуте Кангва ворвался в штрафную, но его удар парировал Шунин. Вскоре блеснул мастерством и Левашов. Голкипер выручил «Арсенал» после коварного удара Рыкова в упор.

Тем временем главный тренер «Арсенала» Олег Кононов произвёл двойную замену в средней линии, выпустив новичков сезона Костадинова и Лесового.

Лесовой сразу же включился в игру. Разобравшись с несколькими соперниками, он закрутил мяч в дальний угол, однако удар был не сильным, и голкипер успел среагировать. В целом, 22 номер «Арсенала» смотрелся на поле достойно и даже мог бы претендовать на звание лучшего игрока этого матча. Напомним, 20-летний полузащитник в минувшем сезоне играл в ФНЛ за «Зенит-2».

А вот концовка матча была жаркой в прямом и переносном смысле. «Канониры» будто проснулись. Сразу несколько стремительных атак обрушилось на ворота москвичей. На 80-й минуте Горбатенко вновь попытался пробить, но голкипер бело-голубых был надежен.

Новая страница в истории

Два нуля на табло так и не поменялись. «Арсенал» не смог одолеть «Динамо», играя в большинстве. Однако канониры впервые в истории заработал очки в первом туре премьер-лиги. Все предыдущие матчи первого тура мы проигрывали.

Итоги матча подвёл Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции:

– Сыграли вничью. Понятно, что рассчитывали дожать соперника, играя в большинстве, но не получилось, хотя моменты были. Понравилось в первую очередь то, что игроки держали структуру игры. Не хватало остроты впереди, но при игре, когда десять соперников сидят сзади, нам пока не удалось забить. Я говорю «пока», потому что мы будем работать, чтобы создавать больше моментов у ворот соперников. Понравилась атмосфера, туляки молодцы. Очень приятно играть, когда трибуны поддерживают, поэтому огромное спасибо всем болельщикам.

Составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов (Костадинов, 58), Григалава, Комбаров, Кангва (Ивакин, 82), Ткачев, Хагуш, Чаушич, Горбатенко, Александров (Лесовой, 58).

«Динамо-Москва»: Шунин, Морозов, Рыков, Теттех, Панченко, Черных (Темников, 84), Жоаозиньо (Соснин, 90+), Козлов, Соу, Шунич, Луценко (Марков, 65).