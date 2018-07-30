На фестиваль "Две капли" в Тулу прибыли 62 семьи близнецов

30 Июль 09:58 2018-07-30T10:19:46+03:00

Сергей и Владимир Самохины участвуют в фестивале третий год подряд

Повеселиться в Белоусовский парк съехались семьи из городов Тульской и Московской областей

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Фестиваль близнецов «Две капли» вот уже в восьмой раз состоялся в Центральном парке Тулы. На праздник прибыло 62 семьи двойняшек-близняшек и даже тройняшек (а это 127 человек), в возрасте от одного месяца до 48 лет.

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По уже сложившейся традиции, повеселиться в Белоусовский парк съехались семьи из городов Тульской и Московской областей.

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Для участников и гостей фестиваля были созданы несколько зон: виртуальной реальности, в который каждый мог окунуться в искусственно созданный мир приключений, поучаствовать в мастер-классе по созданию 3D-рисунков, стать учеником художественной мастерской.

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Работали беспроигрышная лотерея, передвижной планетарий и детский батут.

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Присутствующих заряжали хорошим настроением ростовые куклы, а на сцене желающие сражались в танцевальном баттле.

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Отметим, что впервые фестиваль близнецов состоялся в 2011 году. В мероприятии участвовали 40 пар близнецов и одна тройня.