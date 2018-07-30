2018-07-30T09:25:04+03:00
Общество

День Крещения Руси, День Нептуна и день ВМФ: в Туле прошло водное шоу «летающих людей»

Вода, страсть, новый вид спорта, рев моторов и всеми любимая музыка. Это событие не оставило никого равнодушным
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Анна ЖУКОВАФото: Анна ЖУКОВА

В рамках проекта «Нескучный город» в Туле прошли мероприятия, посвященные «водным» праздникам - Дню Крещения Руси, Дню Нептуна и Дню ВМФ.

На площади Ленина 28 июля был установлен бассейн размером 20х30 метров, который вместил до 600 кубометров воды.

Выступление шоу-группы сборной России на флайбордах состояло из двух частей: дневное трюковое шоу и вечернее пиротехническое шоу.

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

«Летающие люди» выполнили акробатические трюки на высоте более 10 метров.

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Гости мероприятия увидели заднее сальто с пиротехникой, синхронные трюки, ныряющих «дельфинов»-флайбордистов.

Фото: Анна ЖУКОВА

Фото: Анна ЖУКОВА

Зрелищные трюки флайбордистов, двигающиеся и крутящиеся люди в огненных костюмах, на струях воды — красивое и завораживающее действие.

Фото: Анна ЖУКОВА

Фото: Анна ЖУКОВА

Также туляки смогли посмотреть гоночную технику и пообщаться с пилотом-чемпионом России, взять у него автограф. Впервые в Туле были представлены авиатренажеры, автомобильные симуляторы.

А вечером состоялся зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24