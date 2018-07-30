День Крещения Руси, День Нептуна и день ВМФ: в Туле прошло водное шоу «летающих людей»
В рамках проекта «Нескучный город» в Туле прошли мероприятия, посвященные «водным» праздникам - Дню Крещения Руси, Дню Нептуна и Дню ВМФ.
На площади Ленина 28 июля был установлен бассейн размером 20х30 метров, который вместил до 600 кубометров воды.
Выступление шоу-группы сборной России на флайбордах состояло из двух частей: дневное трюковое шоу и вечернее пиротехническое шоу.
Фото: пресс-служба администрации города Тулы
«Летающие люди» выполнили акробатические трюки на высоте более 10 метров.
Фото: пресс-служба администрации города Тулы
Фото: пресс-служба администрации города Тулы
Гости мероприятия увидели заднее сальто с пиротехникой, синхронные трюки, ныряющих «дельфинов»-флайбордистов.
Фото: Анна ЖУКОВА
Зрелищные трюки флайбордистов, двигающиеся и крутящиеся люди в огненных костюмах, на струях воды — красивое и завораживающее действие.
Фото: Анна ЖУКОВА
Также туляки смогли посмотреть гоночную технику и пообщаться с пилотом-чемпионом России, взять у него автограф. Впервые в Туле были представлены авиатренажеры, автомобильные симуляторы.
А вечером состоялся зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.