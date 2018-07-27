Тульский «Арсенал» заключил соглашения с тремя новыми футболистами

27 Июль 16:46 2018-07-27T16:52:42+03:00

Ими оказались Егор Шамов, Артем Сокол и Даниил Лесовой

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Тульский ПФК «Арсенал», наконец, поведал, с какими футболистами уже заключены соглашения. Новичков оказалось трое.

Это 24-летний голкипер Егор Шамов, 21-летний защитник Артем Сокол и 20-летний полузащитник Даниил Лесовой.

Егор Шамов выступал за клубы ПФЛ «Биолог- Новокубанск» и брянское «Динамо», в сезоне ФНЛ-2017/18 защищал ворота владивостокского «Луча-Энергии». Контракт заключен по схеме «2+1».

Егор Шамов

21-летний защитник Артем Сокол является воспитанником московского «Спартака», в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил 1 мяч в ФНЛ за «Спартак-2». Призывается в молодежную сборную России.

Артем Сокол

20-летний полузащитник Даниил Лесовой является воспитанником школы киевского «Динамо». В минувшем сезоне играл в первом дивизионе за «Зенит-2». В «Арсенале» хавбек будет играть на условиях аренды.

Даниил Лесовой

Егор будет играть с канонирами под №50, Артем - №33, Даниил - №22.