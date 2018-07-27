Двухмиллионый выигрыш в лотерею тулячка потратит на путешествие в Крым по Керченскому мосту

27 Июль 16:37 2018-07-27T16:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Тулячка Надежда Ельяшевич, как говорится, поймала удачу за хвост. Ей посчастливилось выиграть 2 500 000 рублей в лотерею.

Она не завсегдатай лотерей, участвует в розыгрышах довольно редко, но даже это не помешало ей выиграть крупный приз.

Однажды тулячка решила, чем черт не шутит, и прикупила три лотерейных билета 1231 тиража «Русского лото». Один из них и оказался счастливым.

Как рассказала победительница, новость о выигрыше оказалась для нее совершенно неожиданной.

- Я смотрела трансляцию тиража и пропустила одно число. Думала, что не выиграла, но на всякий случай решила перепроверить результаты. Как оказалось, не зря, - поделилась эмоциями женщина.

Счастливица сразу же рассказала радостную весть отцу, который уже давно участвует в лотереях.

Надежда пообещала, что на выигрыш обязательно исполнит мечту своих родителей - повезет их на отдых в Крым по новому мосту через Керченский пролив.

Как распорядиться остальной частью выигрыша, женщина еще не решила.