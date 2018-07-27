В Тулу идет жара 30-32°С
Как сообщают синоптики, 28 июля 2018 года на территории Тульской области местами ожидается жара 30-32°С.
В небе прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм).
Ветер восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков- 5000 м.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.
Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днём их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.
Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания.
Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питьё, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.
Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.
Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".