В Тулу идет жара 30-32°С

27 Июль 15:40 2018-07-28T12:23:12+03:00

Также прогнозируется ветер с порывами 17 м/с

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Как сообщают синоптики, 28 июля 2018 года на территории Тульской области местами ожидается жара 30-32°С.

В небе прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм).

Ветер восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков- 5000 м.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днём их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питьё, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".