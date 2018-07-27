Египтянин удерживал в плену тулячку и ее полуторагодовалого сына

27 Июль 14:43 2018-07-27T16:19:08+03:00

Мужчина избивал женщину, и уже начал оформлять ребенку египетское гражданство

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В апреле 2018 года жительница Тульской области - мать-одиночка Мария Э. собралась в Каир вместе со своим полугодовалым сыном.

Там их ожидал отец ребенка - гражданин Арабской Республики Египет. Брак между женщиной и мужчиной официально зарегистрирован не был, но женщина и малыш носили фамилию иностранца.

Женщина планировала вернуться домой в Россию в мае 2018 года. Однако этого не случилось.

Мусульманин не захотел, чтобы тулячка уезжала от него с ребенком. Как сообщили родственники и друзья Марии, мужчина удерживал женщину силой и неоднократно жестоко изибивал ее.

Детский омбудсмен в Тульской области Наталия Зыкова обратилась к Уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой за содействием в возвращении туляков на Родину.

Федеральный омбудсмен в свою очередь направила обращение Директору Консульского департамента МИД РФ Евгению Иванову с просьбой о содействии.

Подключилось Посольство РФ в Каире. Информация о Марии, ее сыне и отце ребенка была направлена в местные правоохранительные органы, чтобы они прояснили ситуацию и при необходимости спасли россиян из плена.

Египетские правоохранители провели расследование и установили, что жизни и здоровью матери и ребенка действительно угрожает опасность и началась операция по освобождению туляков.

Когда женщина и ребенок оказались в безопасности, выяснилось, что отец ребенка уже начал процедуру оформления мальчику египетского гражданства.

Но местная прокуратура приняла решение оставить ребенка с матерью-иностранкой, а это беспрецедентный случай. Как правило, несовершеннолетние дети передаются на воспитание отцам-гражданам Египта.

23 мая сотрудники росзагранучреждения по просьбе Марии Э. доставили ее вместе с сыном в аэропорт Каира, откуда они смогли вылететь в РФ.