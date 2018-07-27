Туляков приглашают посмотреть лунное затмение и "кровавую луну" в телескопы
Туляки могут увидеть в телескопы самое длинное лунное затмение XXI века (целых 103 минуты!) и «кровавую» луну
Фото: Клопс.Ru
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27 июля во внутреннем дворе «Искры» в Туле состоится «Ночь открытой астрономии».
Посетители будут наблюдать в телескопы самое длинное лунное затмение XXI века (целых 103 минуты!), рассматривать кольца Сатурна и наблюдать за остальными планетами. А ещё это уникальная возможность увидеть «кровавую» луну. Следующее такое затмение случится через 15-17 лет, не пропустите!
Гости смогут не только посмотреть в телескопы, но и послушать интерестные лекции по астрономии. Прочтет лекции преподаватель физики и астрономии Александр Саплин.
Подробнее о мероприятии - здесь.