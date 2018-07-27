В Тульской области в озере, которого нет на карте, погибло несколько тысяч рыб

27 Июль 12:00 2018-07-31T15:50:20+03:00

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В пруду на реке Осетр в окрестностях поселка Бураково прибрежная зона оказалась покрыта сине-зеленой пеной. Зафиксирован факт массовой гибели рыбы. Выехавшие на место происшествия сотрудники МЧС и Росприроднадзора отобрали пробы на экспертизу.

Совсем недавно этот пруд был излюбленным местом рыбаков — здесь ловили карася, окуней, карпа, щук и других рыб.

Прибрежная зона покрыта сине-зеленой пеной

Жители поселка Бураково расценивают происшествие, как экологическую катастрофу и опасаются, что уникальный по красоте водный объект может совсем исчезнуть.

Место отдыха и рыбалки

Живописный водоем в поселке Бураково десятилетиями посещали многочисленные рыбаки и купальщики. Запруда был создана в 70-х годах прошлого века. Ясногорский совхоз «Лесной» разводил рыбу – карпа, толстолобика. Но в девяностые годы совхоз обанкротился. Пруд стал объектов для предприимчивых дельцов, переходил из рук в руки. Рыбу не разводят уже много лет, но многочисленные рыбаки, говорят, что клев здесь был замечательный.

Многострадальный пруд

Как оказалось, еще в 2012 году землю под водоемом приобрел москвич Владимир Саков. Противостояние с местными жителями началось с того, что несколько месяцев назад нынешний владелец земельного участка, а по сути водоема, открыл шлюзы и спустил воду. По словам местных жителей, уровень воды снизился на 30-40 сантиметров.

- Хлынувший по течению поток воды, повредил плотину, по которой проходит дорога в деревни Квашнино, Екатериновка Чертовое. Это единственное сообщение с поселком Бураково, где есть магазины и другие объекты инфраструктуры, - рассказывает дачница Елена Горелова. - Вымытая потоком щебенка открыла железобетонную трубу, которую вскоре была повреждена проходящим транспортом. Вода хлынула на дорогу и размыла ее, лишив жителей деревень и дачников единственного способа добраться до своих домов.

В тот раз жителям удалось перекрыть шлюзы и прекратить осушение пруда. Но после этого вдоль берега появился забор, который перекрыл доступ к дамбе и шлюзам. К тому же новоявленный собственник самовольно соорудил капитальную постройку на берегу пруда.

«Дамбу возведённую по проектной документации монтирует и демонтирует!!! Канализацию своего хозблока зацементировал в саму дамбу, и теперь канализация вытекает напрямую в реку!!!» - возмущаются бураковцы в социальных сетях.

Дорога к трем деревням оказалась затоплена

Вода размыла плотину

Де факто и де юре

Согласно федеральному законодательству вся береговая полоса водоемов общего пользования в России является общедоступным местом. В 6-ой статье Водного кодекса закреплена общедоступность пользования водными объектами: «Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд…».

Незаконная постройка на дамбе

Надо сказать, что иное прямо Кодексом не предусмотрено, и, следовательно, на статус водного объекта как общедоступного не влияет предоставление его в пользование.

Согласно ст.27 п.8. Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы. При аренде прибрежной земли владелец должен обеспечивать, а не просто не запрещать, установив забор, свободный доступ. Закон касается всех физических лиц и организаций любой формы собственности и подчинения.

Жалоба об осушении пруда уже направлена во все возможные инстанции. В настоящее время проводятся следственные действия. Администрация Ясногорского района выписала предписание постройку снести до 1 сентября, в противном случае будет подавать на ее владельца в суд.

Владелец земельного участка перекрыл доступ к пруду

Но жителей смущает одно, что предприниматель все это время продолжает укреплять свои позиции: ставит забор, огораживая доступ к шлюзу. «…он полностью уверен, что всё решится в его пользу, иначе не тратил бы зря деньги», - пишут бураковцы в соцсетях.

Побережье огорожено забором

Камень преткновения в том, что земля под прудом находится в частной собственности, при этом в кадастровых документах числится как сельхозугодия. То, что на этом месте пруд площадью 345 га, не упомянуто.

Сделка по купле-продаже земли с прудом состоялась в 2012 году.

- В настоящее время проводится доследственная проверка в рамках уголовного дела по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, - поясняет заместитель Главы администрации Ясногорского района Ольга Зименкова. - По итогам расследования будет ясно, как земельный участок попал в частные руки. Водный объект находится в федеральной собственности.

Канализационные воды хозблока стекают в реку

Причина гибели рыбы выясняется, взяты все необходимые пробы. Результаты анализов и причины происшествия вскоре станут известны.

В связи с массовой гибелью рыбы на водоёме, находящемся на территории Бураково Ясногорского района администрация муниципального образования Ясногорский район настоятельно рекомендует воздержаться на время выяснения обстоятельств от купания в данном водоёме и ловли в нём рыбы. Проводятсмя ежедневные рейды для информирования отдыхающих и местных жителей. Запрет на купание, рыбную ловлю и водопой животных на водохранилище в деревне Бураково действует с 27 июля до особого распоряжения.