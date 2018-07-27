В страшном ДТП в Липецкой области разбились двое тульских выпускников
Два выпускника родом из города Ефремова Тульской области летним днем отправились поступать в один из вузов Липецка. Но на обратном пути их поджидала страшная судьба. По дороге домой автомобиль ребят влетел в попутный грузовик.
Как выяснилось, ДТП произошло 26 июля в 09:45 на 433-м км автодороги М-4 "Дон".
На полной скорости "ВАЗ-2110" врезался в автомобиль дорожной службы марки "МАЗ".
Фото очевидцев
Отечественную легковушку от удара буквально подмяло под большегруз. Целой на вид осталась лишь задняя часть машины.
Шансов выжить в такой ситуации мало. Водитель и пассажир "десятки", оба 2000 года рождения, погибли на месте автоаварии.
Водитель грузовика также пострадал. Он был госпитализирован с травмами.
Фото очевидцев
Фото очевидцев