В страшном ДТП в Липецкой области разбились двое тульских выпускников

27 Июль 11:09 2018-07-27T11:23:31+03:00

Отечественную легковушку от удара буквально подмяло под большегруз [фото]

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Два выпускника родом из города Ефремова Тульской области летним днем отправились поступать в один из вузов Липецка. Но на обратном пути их поджидала страшная судьба. По дороге домой автомобиль ребят влетел в попутный грузовик.

Как выяснилось, ДТП произошло 26 июля в 09:45 на 433-м км автодороги М-4 "Дон".

На полной скорости "ВАЗ-2110" врезался в автомобиль дорожной службы марки "МАЗ".

Фото очевидцев

Отечественную легковушку от удара буквально подмяло под большегруз. Целой на вид осталась лишь задняя часть машины.

Шансов выжить в такой ситуации мало. Водитель и пассажир "десятки", оба 2000 года рождения, погибли на месте автоаварии.

Водитель грузовика также пострадал. Он был госпитализирован с травмами.

Фото очевидцев