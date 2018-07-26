2018-07-26T17:52:36+03:00
Общество

Туляки увидят "кровавую луну" и противостояние Марса

Два редких астрономических явления горожане смогут наблюдать утром и вечером
Виктория ЯКУШИНА
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Великое противостояние Марса по редчайшему совпадению произойдет вместе с полным затмением ЛуныВеликое противостояние Марса по редчайшему совпадению произойдет вместе с полным затмением Луны
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Завтра, 27 июля 2018 года, жители Тульской области смогут увидеть в небе лунное затмение и великое противостояние Марса. Явления эти редки, так как полное затмение спутника Земли будет самым крупным с начала текущего века.

В 08:12 по мск Красная планета приблизится к нашей на в 57,7 млн км. Такое расстояние между планетами считается минимальным. Самое лучшее время для наблюдения затмения - это утро. Кстати говоря, следующее великое противостояние Марса произойдет только через 17 лет - 16 сентября 2035 года.

В 2018 году противостояние по редкому совпадению произойдет вместе с полным затмением Луны. В 22:30 спутник целиком войдет в тень нашей планеты и окрасится в красный цвет. Полная фаза затмения продлится 103 минуты, а отдельные фазы затмения можно будет наблюдать примерно с 21:30 до 01:30 по мск.

Отметим, что это затмение станет одним из самых благоприятных для наблюдения в Европейской части России за последние годы.

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