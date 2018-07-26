Тренер «Арсенала» Олег Кононов: «Я хочу работать с теми футболистами которые у меня есть»

26 Июль 17:05 2018-07-26T17:17:22+03:00

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Фанатов, среди которых было много юных туляков, сначала поприветствовал генеральный директора клуба Дмитрий Балашов, а затем слово взял главный тренер «канониров» Олег Кононов:

- Я рад, что мы встретились. Такие встречи с болельщиками очень полезны. Благодарю руководство, губернатора, президента клуба что нахожусь здесь в замечательном городе. Никогда не приезжал в Тулу, но видел как вы болеете. Вы — 12-й игрок. Хочется, чтобы вы поддерживали нас, а наша задача — не разочаровывать вас.

Болельщики подготовили много каверзных вопросов, «отдуваться» пришлось как тренеру, так и игрокам.

Игроки с удовольствием отвечали на каверзные вопросы фанатовФото: Алексей ФОКИН

В частности, фанатов интересовало почему руководство клуба тянет с селекцией. Где усиление нападения? Где качественное пополнение? За три дня до начала Чемпионата России «Арсенал» выглядит, мягко говоря, на троечку. С уходом Дзюбы и Джорджевича в команде нет настоящего нападающего. В обороне без Сунзу тоже не все гладко.

Но главный тренер Олег Кононов поспешил успокоить.

- Усиливать нападение будем тренировками. Изнуряющими (смеется). А если серьёзно, заявка длится до 31 августа и спортивный директор работает очень серьёзно в этом направлении. А вообще, я хочу работать с теми футболистами которые у меня есть. И ребята об этом знают.

Такая самоуверенность, конечно, внушает доверие. Однако в контрольном матче с «Анжи», который проходил дома, «Арсенал» не смог забить ни одного гола. Махачкалинский клуб чудом сохранил прописку в элите, и в новом сезоне, скорее всего, тоже будет делать все, чтобы не вылететь. Кого же ещё обыгрывать, если не вчерашнего аутсайдера? «Голы оставили на основной сезон, - комментировали в прессе, - нужно дождаться страта чемионата, чтобы делать окончательные выводы.

На вопрос о задачах на сезон ответил Дмитрий Балашов. Главная цель — не опуститься ниже заданной планки. Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» показал лучший за всю свою историю результат - седьмое место. Это было за пределом мечтаний болельщиков.

У "Арсенала" самые лучшие болельщикиФото: Алексей ФОКИН

Один из фанатов поинтересовался у главного тренера, какое значение в этом году будет уделено кубку России.

- Это самый быстрый путь попасть в лигу Европы. Мы приложим все силы для того, чтобы показать хорошую игру. Это первая задача, которую мы ставим на этот сезон.

Отвечая на вопрос о вратарях, Олег Кононов сказал, что место в воротах «Арсенала» займёт тот голкипер, который будет показывать более стабильную игру. На это любимец болельщиков Михаил Левашов заявил, что готов играть за «Арсенал» до конца карьеры.

Известный тульский детский тренер Виктор Макарцев (среди его воспитанников - выдающиеся тульские футболисты Анатолий Давыдов, Владимир Прохоров, Владимир Бабенко, Александр Иващенко и др. - прим.) вручил Олегу Кононову свою книгу о футбольной технике.

- В матче «Арсенал» - «Анжи» не было ни одного финта. Нужны ли финты «Арсеналу»? - спросил Макарцев.

- Конечно, нужны. Огромное спасибо за ваш труд. И я надеюсь, что кое-что поменяется, - ответил Кононов.

Встреча с болельщиками завершилась автограф-сесией. По факту, ничего конкретного руководство клуба не озвучило, новую форму не презентовали, но фанаты были рады пообщаться с игроками и тренером.

Встреча закончилась автограф-сессиейФото: Алексей ФОКИН

Теперь болельщики с нетерпением ждут первой игры «Арсенала», которая состоится уже 29 июля. Соперником «канониров» станет московское «Динамо». Что ждать от красно-жёлтых?

Надеемся, Олег Кононов знает, что делает.

Кто на новенького?

Пока речь идёт только о трёх новых игроках. Один из них уже выступал за «Арсенал». Это форвард «Зенита» Лука Джорджевич. Также тульский клуб заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Баринове и ивуарийском защитнике «Славии» Симоне Дели.

24-летний Лука Джорджевич из Черногории выступал за «канониров» весь прошлый сезон. В 22 матчах он забил 7 голов. До зимней паузы форвард регулярно играл в основном составе, но с приходом Артема Дзюбы оказался на скамейке запасных.

Впрочем, аренда Джорджевича оставалась под вопросом - тренерский штаб «Зенита» не хотел его отпускать. Однако на днях представитель игрока заявил, что его клиент покинул петербургский клуб. Якобы, серьёзный интерес к Джорджевичу проявил английский «Ньюкасл». Но вскоре сам же эту информацию и опроверг.

21-летний Дмитрий Баринов в прошлом сезоне участвовал в 16 матчах чемпионата. В конце сезона он также потерял место в основном составе и стал запасным.

Сто касается Симона Дели, футболист с 2015 года выступает за сборную Кот-д'Ивуара. В прошлом сезоне Дели провёл 10 матчей, забил 1 гол и стал чемпионом Чехии в составе «Славии».

Но главное, «Арсенал» смог сохранить основной костяк игроков. Сколько ходило слухов о том, что Беляевым интересуется то «Спартак», то еще кто-то, но он все еще здесь. Чаушич не вернулся в «Црвену Звезду», хотя собирался. Лучшего игрока «Арсенала» прошлого сезона Ткачева снова арендовали у ЦСКА. Сохранили Кангву, Александрова, Горбатенко.

От «быков» к «канонирам»

Олег Кононов хорошо известен российским болельщикам по успешной работе в «Краснодаре».

Тренерскую карьеру он начинал в Белоруссии, где работал в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем трудился в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь».

«Краснодар» Олег Георгиевич возглавил в 2013 году и успешно тренировал его на протяжении трёх лет. В первом сезоне под руководством Кононова «Краснодар» впервые в истории вышел в еврокубки и финал кубка России, где уступил «Ростову», а через год «быки» заняли третье место в премьер-лиге, завоевав первые медали в своей истории (сезон-2014/15). В 2014 году «Краснодар» выступал в финале Кубка страны.

В 2017 году Олег Кононов возглавлял грозненский «Ахмат», но в октябре, после матча 15-го тура, подал в отставку.